Aile-44:
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13 Aralık 2018 Perşembe 11:13

Sabır Aile İlişkilerinin Kurtarıcısıdır

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birliğinde sabrın önemine, günlük yaşamımızdaki olumlu etkisine ve aile bağında güçlendirici etkisine değinmek amacıyla “Ailede Sabır” konulu konferans verildi.

Sabır Aile İlişkilerinin Kurtarıcısıdır
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Özal Köyü’nde düzenlenen programa Özal Köyü mahalle sakinleri ve konferanslarını vermek üzere Aile Uzmanı- Sosyolog Elif Şengönül katıldı.

Aile Uzmanı- Sosyolog Elif Şengönül, “ Sabır her alanda güzeldir. Özellikle aile içi iletişimde, çocukların yetiştirilmesinde önemli bir davranış modelidir. Öfkeliyken alınan kararlar sonrasında pişmanlığa neden olabilmektedir. Bu nedenle ebeveynler arasındaki doğru iletişimi sabırla sağlamalı ve çocuklarımıza örneklik teşkil etmeliyiz.” dedi.

Şengönül, sabrın aile ilişkilerinin kurtarıcısı olduğunu ifade ederek,  günümüzde boşanma oranlarının artmasında sabırsızlıktan kaynaklanan iletişim problemi, öfke haline ve saygının kaybedilmesine neden olduğunu belirten Şengönül “ Kendimizi tanıyarak sakinleşmenin yollarını öğrenmeliyiz. Böylece doğru kararlar almış oluruz” dedi. 

Çocuklara sabrı öğretmenin önemine de değinen Şengönül “ Çocuklarımızı yetiştirirken onlara sabrı öğretmeliyiz. Ama bunu yaparken onlara örnek olmalıyız. Çocuğun aldığı sorumlulukları yerine getirmesi için onlara zaman tanımalıyız. Çocukların konuşmasına, kendilerini ifade etmelerine fırsat vermeliyiz” dedi.

Ebeveynlerin aile içimindeki tutumunun çocukların kişiliği üzerindeki etkisine de değinen Şengönül,"Ailede anne ve babanın çocukla nasıl iletişim kurduğu, istendik davranışları nasıl kazandırdığı, çocuğun aile içinde bir birey olarak kabul edilip edilmediği, sevginin nasıl ifade edildiği, eğitimde kullandığı disiplin yöntemleri anne baba tutumunun nasıl olduğunu belirler" dedi.

Program sonunda kadınlar Aile Uzmanı- Sosyolog Elif Şengönül’e konu ile ilgili çeşitli sorular sorarak sunumlarından dolayı teşekkür etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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