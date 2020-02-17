AİLE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Şubat 2020 Pazartesi 12:23

Yaz Yaklaşıyor! Yazlık Hamilelik Elbiseleri Nerede Satılıyor?

Yaz Yaklaşıyor! Yazlık Hamilelik Elbiseleri Nerede Satılıyor?
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Hamilelik süresince alınan kilolar nedeniyle eski kıyafetlerinizi giymeniz güçleşir. Ayrıca vücudun diğer bölgelerine göre karın bölgesi daha fazla büyüdüğünden sizi en rahat ettirecek olan hamile giyime özgü kıyafetlerdir.

 Hamilelik elbiseleri özellikle yaz aylarında hamile hanımlar için kurtarıcı parçalardır. Özellikle yazın sıcak ve bunaltıcı günlerinde pantolon ya da tayt giymek zor gelebilir. Hamilelik süresince sıcaklık çok daha yoğun hissedildiği için, ferah tutan elbiseler sıklıkla tercih edilmektedir. Uzun ya da kısa farklı elbiseler ile siz de yaza şimdiden hazırlık yapabilirsiniz.

 Yazın Kurtarıcı Parçaları

 Eskiden olsa hamile hanımlar iki ya da üç parça hamile kıyafetiyle bu dönemi geçirmeye çalışırlardı, Bu da zaten zor geçen bir dönemi daha da can sıkıcı hale getirirdi. Artık hanımlar hamilelik sürecini çok daha doğal bir süreç olarak karşılıyor ve bu süreçte herhangi bir kısıtlama yaşamak istemiyor.

 Modası geçmiş kıyafetlerle hamilelik döneminiz boyunca idare etmeye çalışmak yerine, siz de birbirinden şık hamile elbiseleri ile kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Yazlık hamile giyim parçalarının en çok tutan ürünü olan elbiseler farklı tarzda zevkleri olan hanımlara hitap edecek kadar çeşitlidir.

 Uzun ya da kısa farklı elbise modellerinden birkaç tane edinerek tüm yazı elbiselerle geçirmeniz bile mümkündür. Bu şekilde hem sıcaklardan fazla etkilenmezsiniz, hem de elbise şıklığını sonuna kadar yaşamış olursunuz. Hamile elbiseleri bu yazı o kadar renklendirecek ki, hamile olmayan hanımlar bile bu elbiselere gıpta edecekler.

 Tarzınızı yansıtacak bir elbise modelini, www.ehamilegiyim.com adresinden siz de kolayca bulabilir, bu yazı birbirinden şık elbiselerle geçirebilirsiniz.

 Neden Hamile Giyim?

 Hamile hanımların en rahat ettikleri kıyafetler hamilelere özel olarak üretilen kıyafetlerdir. Çünkü bu kıyafetler yalnızca büyük beden olarak üretilen sıradan kıyafetler değildir. Özellikle karın bölgenizin rahat etmesi için tasarlanırlar ve kesimleri ona göre yapılır. Hamile giyimin gözde parçaları olan elbiseler ise hem yaz hem de kış sezonunda sıklıkla tercih edilir.

 Renk renk, desen desen elbiseler içinizi açar ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Hamilelik süresince bazı hormonal değişiklikler olduğu için bu durum ruhsal dengenizi bozabilir. Aşırı duygusallaşabilir ya da ortada hiçbir sebep yokken kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz. Bunlar son derece normal belirtilerdir. Bu olumsuz hisleri en aza indirmek ise sizin elinizdedir.

 Hamilelik boyunca kendinizi sosyal ortamlardan soyutlamamalısınız. Giyinip kuşanıp, eskisi gibi dışarı çıktığınızda ve kıyafetleriniz içerisinde aynadaki görüntünüzü beğendiğinizde moraliniz yerine gelir. Hamileliğin doğal bir süreç olduğunu ve gelip geçeceğini bilmelisiniz.

 Aslında yapmanız gereken tek şey bu dönemin tadını çıkarmaktır. Aylar birer birer geçip de bebeğinizi kucağınıza aldıktan sonra, hamilelik döneminin ne kadar özel bir dönem olduğunu daha iyi anlarsınız. Kadınlara bahşedilen bir hediye olan anneliğin başlangıcı hamilelik dönemidir ve bu dönemde bebeğinizin karnınızın içinde günden güne büyüdüğünü bilirsiniz.

 Evdeki Rahatlık İçin Gereken Hamile Pijamaları

 Hamile hanımlar dışarıda olduğu gibi evlerde de rahat giysilerin içinde olmalıdır. Sizi sıkmayan, doğal kumaşlardan üretilmiş birkaç hamile pijaması edinmeniz sağlığınız için iyi olacaktır. Hamileler i̇çin pijamalar çeşit çeşit http://www.ehamilegiyim.com/ adresinde hamile hanımların beğenisine sunulmuştur.

 Özellikle yaz ayları için alacağınız pijamalar sizin rahat ve huzurlu uyumanızı sağlar. Evinizde de bu hamile pijamaları ile rahat edebilirsiniz. Kumaş kalitesine dikkat ederek pijamalarınızı almalı ve belirli aralıklarla yıkamalısınız. Hamilelik süresince hanımların kıyafetlerde en çok aradığı özellik rahatlığıdır. Hele ki, pijama gibi evde giyilen kıyafetler için rahatlık daha da önemlidir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birinci Sınıf Özel Üretim Aile Hekimliği Malzemeleri Birinci Sınıf Özel Üretim Aile Hekimliği Malzemeleri
Boşanırken Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır ? Boşanırken Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır ?
AK Partili Çalık, Sevgi Evlerinde kalan çocukları evinde ağırladı AK Partili Çalık, Sevgi Evlerinde kalan çocukları...
Çınar Koleji Aile Seminerleri Devam Ediyor Çınar Koleji Aile Seminerleri Devam Ediyor
Çocukların zihni nasıl yönlendirilir? Çocukların zihni nasıl yönlendirilir?
Çiftler, evlilik öncesi eğitim programı ile geleceğe hazırlanıyor Çiftler, evlilik öncesi eğitim programı ile geleceğe...
Malatya’da İlk Defa ''Evlilik Öncesi Eğitim'' Programı Düzenlendi Malatya’da İlk Defa ''Evlilik Öncesi Eğitim''...
Bebekle Tatil Kabusunuz Olmasın Bebekle Tatil Kabusunuz Olmasın
Malatya’da Geçen Yıl 5 Bin 810 Çift Evlendi, 831 Çift Boşandı Malatya’da Geçen Yıl 5 Bin 810 Çift Evlendi,...
Evlilik Senaryoları Konferansı İlgiyle Dinlendi Evlilik Senaryoları Konferansı İlgiyle Dinlendi
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadınlara Karanfil Dağıttı‏ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadınlara...
Memur-sen Malatya Şubesi Kadınlar Gününü Kutladı Memur-sen Malatya Şubesi Kadınlar Gününü Kutladı...
Malatya’da Koruyucu Aile Tanıtım Toplantısı Yapıldı Malatya’da Koruyucu Aile Tanıtım Toplantısı...
Demokratik Kadın Platformu Basın Açıklaması Yaptı Demokratik Kadın Platformu Basın Açıklaması Yaptı...
Kadın Meclisi ‘‘Aile’’yi Konuştu Kadın Meclisi ‘‘Aile’’yi Konuştu
Yukarı Çık
banner687

Birinci Sınıf Özel Üretim Aile Hekimliği...

Haberi Oku