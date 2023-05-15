AK Parti Malatya'da seçim değerlendirmesi

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, “ Cumhurbaşkanımıza ciddi manada destek vererek partimizin 4 milletvekili ile de mecliste temsil edilmesini sağlayan Malatyalı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Seçimlerde resmi olmayan sonuçlarına göre yeniden milletvekili olarak seçilen AK Parti MKYK Üyesi, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapıldığına vurgu yaparak milletin iradesine saygı duyduklarını söyledi.

Cumhur İttifak olarak Malatya’da büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden Tüfenkci, “Cumhur İttifakı’nın Malatya’daki oy oranı yüzde 68.69 bu önemli bir başarı milletimize teşekkür ediyoruz. AK Parti’mizin oy oranı biraz düştü bunu da bir uyarı olarak alıyoruz. Milletvekili oranlarımızı da korumamız önemli” dedi

Resmi olmayan sonuçlarına göre milletvekili olarak seçilen Abdurrahman Babacan İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak , İhsan Koca da sonuçlarda memnun olduklarını belirterek Malatya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güçlük bir destek verdiğini kaydederek, deprem bölgesi Malatya’da yaraların sarılması için gayret göstereceklerini söyledi.

Toplantı birer konuşma yapan 5. ile 6. sıra adayları Vahit Atalan ve Ramazan Özcan da, seçimlere katılım sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür ederek Malatya ve AK Parti için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.