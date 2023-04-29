AK Parti'nin seçmenlere ücretsiz ulaşım kampanyasına ilk gün 2 bin 450 kişi başvurdu

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı tarafından Battalgazi bölgesindeki muhtarlarla toplantı düzenlendi. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Milletvekili Adayı Doç. Dr. Abdurrahman Babacan ve AK Parti Milletvekili Adayı Vahit Atalan ile mahalle muhtarları katıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Muhtarlarımız sahadaki çalışma arkadaşlarımız, vatandaşlarımız sorunları sizlere, sizlerde bizlere aktarıyorsunuz. 6 Şubat depreminden sonra nüfusumuzun yüzde 50’si il dışına çıktı, bunun büyük bir kısmı geri döndü. Halen ikametgahı Malatya olup da il dışında oturan vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın seçim günü gelip oy kullanması için AK Parti İl Başkanlığında bir çağrı merkezi kuruldu. İlk gün 2 bin 450 kişi AK Parti Çağrı Merkezini arayarak, seçim günü Malatya’da olmak için aradı. Bundan dolayı gurur duydum. İlk gün 2 bin 450 kişi bilgilerini vererek, gelmek istediğine dair kaydını yaptırdı. Milletimiz gerçekten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sevdalı.” şeklinde konuştu.

Muhtarların sahada en ağır yükü çeken insanlar olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Adayı Vahit Atalan, “Şehrimiz depremden dolayı büyük bir hasar aldı. Şu anda 133 bin binamız hasarlı, bu durumda şehrimizin yarısından fazlasını oluşturan nüfusumuzu olumsuz etkiledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Malatya’ya gelerek 6 bin 400 konutun temelini atmıştı, şu anda temeli atılan konut sayısı 10 bine yaklaştı. Doğanşehir’de yapılan bazı köy konutlarımızı yakın zamanda teslim edeceğiz. Kısa süre içinde vatandaşlarımızı çadırlardan çıkartarak konteynerlere yerleştireceğiz. Konutları 1 yılda vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim çok önemli. 7 benzemez parti bir arada. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan depremin yaralarını sarılması için çalışırken, bunlar masa da toplanıp toplanıp bakanlık dağıtımı yaptılar.” İfadelerini kaydetti.

AK Parti Milletvekili Adayı Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, “Muhtarlarımız kamu sistemimizin en temel taşı olarak görüyoruz. Bu yüzden muhtarlarımızla sağlıklı, doğru, düzgün ve güzel bir ilişki ve koordinasyon içinde olmalıyız ki, bunu birlikte yürütelim. Birlikte yol yürüyeceğiz. 14 Mayıs sonrasında ise birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak için bir araya geleceğiz. Kendi birikimimi Malatya’ya hizmete dönüştürmek için bu yola çıktım.” İfadelerini kaydetti.

Seçimde Malatya’da olmak isteyenlerin AK Parti Malatya İl Başkanlığına ait 0 (850) 303 3704 nolu çağrı merkezi telefonunu arayabilecekleri ve tüm bilgileri de bu numaradan alabilecekleri kaydedildi.