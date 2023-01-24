AK Partili Çalık, '4 bin 945 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi'

Milletvekili Çalık, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen, Malatya'nın da etkilendiği 6.8 şiddetindeki depremin üçüncü yıldönümünde açıklamada bulundu. Elazığ ve Malatya'da depremde hayatlarını kaybeden 41 vatandaş için Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dileyen Çalık, "Malatyalı hemşehrilerimizin yaşadığımız acı günleri unutmayarak, deprem bölgesinde olduğunu unutmadan depreme karşı tedbirli ve üzerine düşen sorumluluğu sadece kendisi için değil geleceğimiz için de yapan bireyler olarak hayatlarına devam etmesi çok önemlidir." dedi.

Depremin ardından Malatya'da inşa edilen konutlardan bugüne kadar 4 bin 945'inin teslim edildiğini belirten Çalık, "Deprem sonrası yapılan çalışmalarda 7 bin 293 binanın (14 bin 492 bağımsız bölüm) ağır hasarlı, 316 binanın (1458 bağımsız bölüm) ise orta hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte daha önce meydana gelmiş olan depremlerde ağır hasarlı olarak tespit edilen konutlarla birlikte bugüne kadar toplam 15 bin 308 adet konutun yıkım ihalesi yapılmış olup, bunlardan 14 bin 498 adet bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirilmiştir. Ağır hasarlı konutlardan güvenli yerlere taşınmaları için 5 bin 445 afetzede aileye 35 milyon 705 bin 500 TL nakdi yardım yapılmıştır. Tespit çalışmalarından hemen sonra depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlarımız için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilimizde 6 bin 391 çok katlı afet konutu ve bin 497 köy evi yapım sürecine başlanmış, 4 bin 945 adet konut ve köy evinin teslimi gerçekleşmiştir. 324 adeti köy evi olmak üzere toplam 2 bin 619 adet konutun ise yapım süreci devam etmektedir. Bununla beraber 9 adet okul binası (196 derslik 2 adet atölye) yine afet kapsamında yapılarak tamamlanmıştır. Ayrıca 9 adet caminin 5'i ve 144 adet ticarethanenin de yapımı tamamlanmıştır. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.