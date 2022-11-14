AK Partili Çalık: Kayısı 5 Yılda 1,4 Milyar Dolarlık Döviz Girdisi Sağladı

Milletvekili Öznur Çalık, beraberindeki partililerle birlikte Malatya Ticaret Borsasını ziyaret ederek, borsa başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

“MALATYA’YA TARIM VE HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPTIK”

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, ziyarette yaptığı konuşmada, “4,5 yılda önemli hizmetleri hayata geçirdik. Kuru kayısıda lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) özellikle ürün müdahale alımlarıyla ilgili alınan karar oldukça önemliydi. Tarıma Dayalı Organize İhtisas Hayvancılık Bölgesi’nin geçen günlerde ihalesinin gerçekleşmesi Malatya ve bölge açısından çok önemli hizmetler. Tarıma Dayalı Organize İhtisas Hayvancılık Bölgesi için özellikle milletvekilimiz Öznur Çalık’a çok teşekkür ediyorum. Malatya’da tarım alanında çok önemli hizmetler hayata geçirilirken, hayvancılıkta da profesyonel hayvan yetiştiriciliği için önemli olan hayvancılık organize sanayi bölgesinin de yer teslimi yapıldıktan sonra temelleri atılacak. Bu bölgede hayvancılıkta da çok önemli bir hizmeti hayata geçirmiş olacak” ifadelerini kullandı.

“KAYISI GERÇEK DEĞERİNİ BULDU”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilen seçimde yeniden göreve seçilen Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Milletvekili Çalık, hükümetin bugüne kadar üreticilere sunmuş olduğu katkının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kayısı, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alındı. Bununla birlikte kayısımız ve üreticimizin alın teri gerçek değerine ulaştı. Bugün gelmiş olduğumuz noktada üreticilerimizin memnuniyetini görüyorum. Bugün 70-80 TL’den aşağıya satılan ürün olmadığı gibi 100 ve 120 TL’den de ürünler satılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ilk ürün alacağı dönemde kayısının 11 TL’ye satıldığını biliyoruz. O dönemde TMO 21 liraya almıştı.”

“250 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ”

Milletvekili Çalık, Türkiye’de AK Parti iktidarları dönemindeki 20 yıllık süreçte sağlıktan, eğitime, ulaşımdan altyapıya kadar çok önemli adımların atıldığını kaydederek, “Bu attığımız adımlar, yaşadığımız 17-25 Aralık, Gezi, 15 Temmuz, darbe ve işgal girişimleri, terör saldırıları, ekonomik darbeler olmasaydı bugün başka rakamları paylaşıyor olacaktık. Yaşanan bu süreçler her ülkede yönetimlerin değişmesine sebebiyet vermiş, ayrıca ülkelerin parçalanmasına neden olmuşken, Türkiye Cumhuriyet Devleti dimdik ayakta duruyor ve durmaya da devam ediyor. Bütün dünyanın ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde ihracat ve istihdam rakamlarımızla büyümeye ve ihracat ve istihdam rakamlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye ekonomisindeki son verilere baktığımız zaman 2021 yılında ihracat rakamlarımız 225 milyar 291 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Türkiye, 2022 yılının ilk 7 ayında toplam 144 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Son 12 aylık dönemde 284 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolara Allah nasip ederse erişeceğiz” dedi.

“2022 YILINDA 12,2 MİLYARLIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

“Türkiye gelişiyor ve büyüyor” diyen Çalık, şunları söyledi:

“Büyüme rakamları ortada. 2021 yılında yüzde 11 büyüyerek, son 10 yılın en güçlü büyüme rakamına ulaşmış vaziyette. G20 üyesi ülkeler içinde de en hızlı büyüyen ülkeyiz. Türkiye’de bunları yaşarken Malatya’da yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam ettik. Üreticilerimize destek verdik, alım gücünü artırıcı adımlar attık. Asgari ücretliden öğretmenlerimize, sağlık çalışanlarımızdan her kesimden çalışanlarımıza desteğimizi verdik. Malatya’da 2002 yılında ihracat rakamı 72 milyon dolardı. Bugün bu rakam 420 milyon dolara çıktı. 2019 yılında kayısıda 252 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 2020 yılında bu rakam 266 milyon dolar oldu. 2021 yılında sadece kayısıda 347 milyon dolar gelir elde edildi. Bununda en önemli tetikleyicisi Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısıyı almasıyla birlikte gerçek değerini bulmasıdır. 20 yılda Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da çok önemli yatırımlar yaptık.

Cumhurbaşkanımızın son Malatya ziyaretinde sadece o gün yapmış olduğumuz açılışların bedeli 19 milyar TL’yi buldu. Malatya’mızda son 20 yılda 39 milyarlık yatırımı kazandırdık. Sadece 2022 yılında 12,2 milyarlık yatırım gerçekleştirildi ve 479 projemizin de yapımı devam ediyor. İhracat ve büyüme rakamlarımız devam ediyor. Malatya’daki istihdam oranımız Türkiye ortalamasının üzerinde. İşsizlik rakamlarımız ise Türkiye ortalamasının altında yer alıyor. Malatya gelişiyor, değişiyor, büyüyor.”

Malatya kayısısının son 5 yılda, 467 bin 862 ton kayısı ihracatı gerçekleştirdiğini belirten milletvekili Çalık, bu ihracat ile 1 milyar 384 milyon 412 dolar gelir elde edildiğini, ülke ekonomisine katkı sağlandığını dile getirdi. Çalık, “Bu rakamlar 2017-2021 yılları arasındadır. 2022 yılının ilk 10 ayında 57 bin 127 ton kayısı ihracatı gerçekleştirildi ve karşılığı olarak 301 milyon 119 bin dolar gelir edildi. Malatya, kayısıyı katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir” şeklinde konuştu.