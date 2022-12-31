AK Partili Çalık: 'Türkiye Yüzyılı'nı başlattık'

Milletvekili Çalık, yeni yıl mesajı ve 2022 değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye ve Malatya’da yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “2022 yılını geride bırakırken; yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 2023’ün tüm insanlık için daha sağlıklı, daha huzurlu daha mutlu bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

“2022 yılı tüm insanlığı ciddi şekilde etkileyen Kovid salgınından sonra toparlanma yılı olarak cereyan etti” ifadesini kullanan Çalık, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak, ülkemizde bu toparlanmayı sağladık. Bununla da yetinmedik; ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı bir büyüme sürecine sokarak, kalkınmada ve ekonomik bağımsızlıkta tarihi bir dönüşümü gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı'nı başlattık” diye konuştu.

“YÜZLERCE PROJE İLE DOLU DOLU BİR YILI GERİDE BIRAKTIK”

2022 yılında yapılan çalışma, hizmet ve projeleri sıralayan Çalık, şunları söyledi:

“Yerli ve milli otomobilimiz TOGG banttan indi. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma havalandı. Milli Muharip Uçağımızda sona yaklaşıldı. Tayfun füzemiz başta olmak üzere onlarca savunma projesi hayata geçti. Terörle mücadelemizi başarıyla devam ettiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı. Dünyanın en yüksek barajları arasında olan Yusufeli Barajı hizmete sunuldu. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere diplomaside Türkiye dünyanın kurtarıcısı ve vicdanı oldu. KKTC, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye yapıldı. İhracat ve üretim rekorları kırıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi İlk Evim İlk İşyerim Projesi hayata geçirildi. 49 millet bahçesi tamamlandı. 5 milyon metrekare park, bin 615 kilometre bisiklet yolu, bin 200 kilometre yeşil yürüyüş yolu hizmete açıldı. 81 ilde, 79 bin 850 birimde kentsel dönüşüm tamamlandı. Türkiye’nin ilk iklim şurası gerçekleşti. Esnaf ve sanatkârlara 72 milyar TL kredi kullandırıldı. 2022 yılında kasım ayına kadar 231 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Memur maaşına yüzde 87, emekli maaşına yüzde 86, asgari ücrete yüzde 95 artış yapıldı. 3600 ek gösterge 5,3 milyon kamu personeline yönelik uygulandı. Sözleşmeli personellere kadro getirildi. EYT düzenlemesi hayata geçirildi. Bunlar gibi daha sayamadığımız yüzlerce icraat ve proje ile dolu dolu bir yılı geride bıraktık.”

“MALATYA’MIZA HER ALANDA ÖNEMLİ HİZMETLERİ KAZANDIRDIK”

Milletvekili Çalık, 2022’de Malatya için de her zaman olduğu gibi yatırımlarla dolu bir yıl yaşadıklarını dile getirdi.

Malatya’ya son 20 yılda yapılan yatırımlara değinen Çalık, şunları kaydetti:

“Eğitimde 5 bin 236 adet yeni derslik kazandırdık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokul için 23, liselerde 21 oldu.Sadece ilimizde 2022 yılında; eğitimde 2 milyar 200 milyon lira tutarında 129 proje var. Bu projeler tamamlandığında derslik başına düşen öğrenci sayısı 17-18 civarında olacak. Gençlik ve sporda; 7 bin 848 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 56 spor tesisi inşa ettik. Bölgenin en büyük mahalle bazındaki spor kompleksini Yeşilyurt ilçemizde Kaynarca Mahallemize kazandırıyoruz. 2023 yılında tamamlayarak Malatyalı gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yine Malatya’mızın meşhur yağlı güreşlerinin yapıldığı Çırmıktı Güreş Sahasını da yeniledik. Kale ilçemize de, Battalgazi ilçemize de Gençlik Merkezleri kazandırdık. Diğer ilçelerimize de kazandırıyoruz. Çevre ve Şehircilikte; 24 Ocak depreminin ardından TOKİ vasıtasıyla Malatya'da hayata geçirdiğimiz 17 bin 843 konut projesi üzerine İlk Evim İlk İşyerim projesi kapsamında 2 bin 791 sosyal konut ve 500 işyerinin kuralarını çektik. Sağlıkta toplamda 68 sağlık hizmet tesisini şehrimize kazandırdık. 2022 yılında, Battalgazi Devlet Hastanesi ve Doğanşehir Devlet Hastanesi, Doğanyol entegre devlet hastanesini hizmete açtık. Böylelikle Malatya’mızın 13 ilçesine de hastane kazandırmış olduk. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 463 kilometreye ulaştırdık. 1 milyar 128 milyon lira tutarındaki 53,5 kilometrelik Malatya Kuzey Çevreyolumuzun 26,1 kilometresini Nisan ayında hizmete açtık. Geri kalanı da inşallah 2023’te hizmete açacağız. Tarım ve ormanda şehrimize 14 baraj, 12 sulama tesisi, 48 taşkın koruma tesisi ve 10 hidroelektrik santrali inşa ettik. İlçelerimizin hükmet konaklarını da, emniyet binalarını yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Bu yıl inşallah Kuluncak Doğanşehir, Yeşilyurt hükümet konaklarını ve emniyet binalarını da yenileyeceğiz. Enerjide Malatya’mızda Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Akçadağ ve Darende ilçelerimize doğal gaz arzı sağladık. Arapgir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerimizde doğalgaza kavuşturuyoruz. Diğer ilçelerimizde altyapı çalışmaları devam ediyor. Yeşiltepe'de proje tutarı yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında modern bir adliye binası yapacağız. Malatya’mızda Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi kuruldu. Bunun için yer tespitini yapıldı. Tespit edilen yerin satın alınma işlemleri tamamlandı ve Malatya’mızda kısa bir süre sonra bölge adliye mahkememiz açılacak. Malatya’nın da içerisinde bulunduğu Cazibe merkezlerine yönelik 6.Bölge devlet teşviklerinin 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı. Böylece yeni yatırımlar artarak devam edecek. Organize Sanayi bölgelerimizde kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor ve Malatya'nın 50 yılının sanayi yatırımlarının sorununu bertaraf edecek arıtma tesisine inşa ediyoruz. Malatya havaalanı terminal binası inşaatı devam ediyor.”

“2023 MİLLETİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ BİR SENE”

“ 2023 yılı, ülkemiz ve milletimiz açısından son derece önemli bir sene” diyen Çalık, “İstikbalimiz için, evlatlarımız için, tüm bu yatırımların devam etmesi için seçim günü vicdanımızı dinleyeceğiz ve doğru olanı yapacağız. Türkiye’nin bu şahlanış dönemine dur demek isteyenlere, Aziz milletimizin ve siz kıymetli hemşerilerimin fırsat vermeyeceğine inanıyor; 2023’ün milletimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini, daha güçlü bir Türkiye’ye vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye’ye kazandırılan bütün yatırımlar için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhur İttifakı’na, Devlet Bahçeli başkanımıza, kıymetli bakanlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılı dünyamıza, ülkemize, milletimize, insanlığımıza sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur getirsin. Kardeşlik ve barışı tüm dünyaya inşa edelim” sözleriyle yeni yıl mesajını tamamladı.

