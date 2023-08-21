Akçadağ'da depo yangını

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir eve ait depo da çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kutangolü yolu üzerinde O.İ’ye ait ikametin çevresindeki depo olarak kullanılan alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.