Akçadağ'da depo yangını

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir eve ait depo da çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Akçadağ'da depo yangını
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir eve ait depo da çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kutangolü yolu üzerinde O.İ’ye ait ikametin çevresindeki depo olarak kullanılan alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

100. Yıl Kent Parkında çalışmalar sürüyor
100. Yıl Kent Parkında çalışmalar sürüyor
Avustralya'dan Malatya'ya mobil arıtma cihazı
Avustralya'dan Malatya'ya mobil arıtma cihazı
Güder: 'Söz verdiğimiz projeleri tamamlayacağız'
Güder: 'Söz verdiğimiz projeleri tamamlayacağız'
Malatya'da 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Malatya'da 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Başkan Sadıkoğlu: 'TOKİ, güvenlik hizmetini Malatya firmalarından almalı'
Başkan Sadıkoğlu: 'TOKİ, güvenlik hizmetini Malatya firmalarından almalı'
Yeşilyurt'ta 'İyilik Havuzu' projesi' yüzleri güldürüyor
Yeşilyurt'ta 'İyilik Havuzu' projesi' yüzleri güldürüyor