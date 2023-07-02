Akçadağ'da depremzede çocuklar için etkinlik

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ilçe belediyesi tarafından depremzede çocuklar için düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Akçadağ'da depremzede çocuklar için etkinlik
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ilçe belediyesi tarafından depremzede çocuklar için düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Akçadağ’da Kahramanmaraş depremlerinde etkilenen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

İlçe belediyesi tarafından Başpınar Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen illüzyon gösterilerinin yanı sıra bubble show, yüz boyama gibi çeşitli etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

İki gün süren etkinliklerde çocukların güzel vakit geçirdiğini kaydeden aileler ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Akçadağ'da depremzede çocuklar için etkinlik
Akçadağ'da depremzede çocuklar için etkinlik
Akçadağ'da depremzede çocuklar için etkinlik
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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