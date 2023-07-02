Akçadağ'da ot yangını söndürüldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan ot yangını, kayısı bahçelerine sıçramadan söndürüldü.

Akçadağ'da ot yangını söndürüldü
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çıkan ot yangını, kayısı bahçelerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe yol ayrımına yakın bir bölgede faaliyet gösteren bir işletmenin çevresindeki otluk alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın büyümeden kontrol altına alarak söndürüldü.

Kayısı bahçelerine sıçramadan söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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