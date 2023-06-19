Akrabaların arazi tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde iki akraba arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Akrabaların arazi tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’nın Yazıhan ilçesinde iki akraba arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Yazıhan ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları belirtilen K.A. ile Y.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.A. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu bacağına isabet alan K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Y.A.’nın suç aletiyle birlikte yakalandığı, olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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