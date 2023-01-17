Aksa Fırat Elektrik Malatya Doğanşehir'de Yeni Müşteri Hizmet Merkezini Açtı

Malatya, Elâzığ, Bingöl ve Tunceli’de yaklaşık 900 bin aboneye elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Fırat Elektrik Malatya’da yenilenen müşteri hizmet merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Modern mimariye sahip, yenilikçi ve kurumsal kimliğini yansıtan ofisin açılışına Doğanşehir İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Karaköse ve Hakan Ürkmez, Aksa Fırat Elektrik Malatya İl Müdürü Hüseyin Barış Masatçı ile Doğanşehir halkı katıldı.

2010 yılından bu yana Aksa Fırat Elektrik çatısı altında Malatya’ya elektrik tedarik hizmeti sunduklarını belirten Aksa Fırat Elektrik Malatya İl Müdürü Hüseyin Barış Masatçı “Malatya ve Malatya halkına nitelikli hizmet sunabilmek amacıyla iş süreçlerimizi sürekli olarak geliştirmeye odaklanıyoruz. Modern, konforlu ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarladığımız merkezimiz ile Doğanşehir halkına kaliteli, kesintisiz hizmeti hedefledik. Umuyoruz ki kıymetli Doğanşehirliler de hizmet merkezimizi beğenecektir” dedi.

Elektrik tedariki ile ilgili tüm işlemler yapılabilecek

Aksa Fırat Elektrik Malatya Doğanşehir’e açtığı yeni Müşteri Hizmet Merkezinde abonelik bilgi güncelleme işlemleri, fatura tahsilatı gibi birçok işlem yapılabiliyor. Aksa Fırat Elektrik Doğanşehir yeni Müşteri Hizmet Merkezi Yeni Mahalle, İshak Yağcı Sokak, No:3/A Doğanşehir/Malatya adresinde hafta içi 08:00- 18:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

