Aksaray Belediyesi personeline uygulamalı ‘Temel Yaşam Desteği’ eğitimi

Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereği belediyede çalışmakta olan daimi işçilere ve zabıta personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ düzenledi.Aksaray...

Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereği belediyede çalışmakta olan daimi işçilere ve zabıta personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ düzenledi.

Aksaray Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine, eğitimci olarak İl Sağlık Müdürlüğünden uzmanlar katıldı. Uzmanlar, belediye personeline “Temel Yaşam Desteği” adı altında ilk yardım eğitimini cansız mankenlerle uygulamaları olarak gösterdi. Belediye personelleri, öğrendikleri bilgileri yetişkin, çocuk ve bebek mankenler üzerinde uygulamalı olarak çalışarak gerçek hayatta karşılaşabilecekleri acil vakalar karşısında anında müdahale edecek konuma geldiler. 2 gün sürecek eğitimlere 50 personel katılırken, sınavlarda başarılı olan personele İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sertifika verilecek.