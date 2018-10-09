AKSARAY:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 09:55

Aksaray Belediyesi personeline uygulamalı ‘Temel Yaşam Desteği’ eğitimi

Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereği belediyede çalışmakta olan daimi işçilere ve zabıta personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ düzenledi.Aksaray...

Aksaray Belediyesi personeline uygulamalı ‘Temel Yaşam Desteği' eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereği belediyede çalışmakta olan daimi işçilere ve zabıta personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ düzenledi.

Aksaray Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine, eğitimci olarak İl Sağlık Müdürlüğünden uzmanlar katıldı. Uzmanlar, belediye personeline “Temel Yaşam Desteği” adı altında ilk yardım eğitimini cansız mankenlerle uygulamaları olarak gösterdi. Belediye personelleri, öğrendikleri bilgileri yetişkin, çocuk ve bebek mankenler üzerinde uygulamalı olarak çalışarak gerçek hayatta karşılaşabilecekleri acil vakalar karşısında anında müdahale edecek konuma geldiler. 2 gün sürecek eğitimlere 50 personel katılırken, sınavlarda başarılı olan personele İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sertifika verilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku