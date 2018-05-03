Aksaray Belediyesi ve İŞ-KUR’dan anlamlı dayanışma

Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, İŞKUR ve Halk Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen el sanatları ve aile terapisi, yalıtım kursu, pul boncuk kursu ve işaret dili kurslarında başarılı olan kursiyerlere törenle sertifikaları verildi.

Zinciriye Medresesinde düzenlenen sertifika törenine Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Köksal, Şehit aileleri, engelli genç kızlar, engelli çocuğu olan anneler ile işaret dili eğitimi alan kursiyerler katıldı.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, “Bir şehirde bütün dinamikler beraber olursa birlikte hareket ederlerse çok güzel projeler ortaya çıkartıyorlar. Çok güzel sonuçlar elde edilecek çalışmalara imza atıyorlar. Dolayısıyla İŞKUR Müdürümüze, Halk Eğitim Müdürümüze ve bu işin arkasında esas bir itici güç olan hanımlarımız var. Onlara da teşekkür ediyorum. Başta eşim olmak üzere Aysun hanıma ve Hülya hocamıza ve değerli sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarına teşekkür ediyorum. Onların bu işin içerisinde olması bizlerin daha çok proje yapması ve daha çok imkânlar ortaya koymamıza itici güç oluyor. Cumhurbaşkanımızın da biz e talimatı şehirlerimizde dokunmadığımız yer kalmasın ulaşmadığınız nokta kalmasın demiştir. Biz zaten o düsturda hareket ediyoruz. Gayretimiz ve çabamız bunu yapmak içindir. Sizlerin bizlerden istediği talepler doğrultusunda yapacağımız yeni çalışmalar ve hizmetler bize daha güzel projeler yapmaya vesile olacaktır” diye konuştu.

Amaçlarının herkesin mutlu olduğu bir uğraşıyı ortaya koymak olduğunu belirten Başkan Yazgı, “Burada engelli çocuklarımızın aileleri var. Hakikaten zor ve meşakkatli günlerinde bizler onlara yardımcı ve destek oluyoruz. Onkoloji hastası olan hanımlarımız var. Onların yanında oluyoruz. Yine şehit ailelerimize yapmış olduğumuz destekler var. Dar gelirli ailelerimizin kendi evlerinde yapmış olduğu göz nuru el işleri eserlerin hem satılması hem de değerlendirilmesi noktasında yaptığımız çalışmalar var. Hanım eli pazarı ve diğer aktiviteler devam ediyor. Amacımız şu; herkesin mutlu olduğu memnun olduğu bir uğraşı ortaya koymak. Bu uğraşı ile beraber evinin bütçesine katkıda bulunacak güzel değerler elde ettirmek. Bu vesileyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hasibe Yazgı ise yaptığı konuşmada, “Bizler bu yola çıktığımızda birçok sorunla karşılaşmıştık. İş kurmak isteyen bayanlarımız vardı. Dedik ki ‘hep bir araya gelelim bir şeyler yapalım’ ilk olarak engelli çocuklarımızın anneleri sizlerle ilgili bir projeye başlayalım istedik” ifadelerini kullandı.

İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında belediyemizle adeta omuz omuza işbirliği içerisinde ciddi çalışmalarımız oldu. Gerek valiliğimiz, gerek belediyemiz ve Milletvekillerimizin destekleri ile sivil toplum kuruluşlarımız ve işverenlerimizle iş birlikteliği içerisinde geçen sene bir başarı hikâyesi yazıldı. 13 bin 523 kişi istihdam edildi. Bu istihdam tek başına olmuyor. Bugünkü belediyemizle yapmış olduğumuz iş birlikteliğinin en güzel örneğini yaşıyoruz. Kaldı ki toplumda dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kadınlarımız ve gençlerimiz için bilhassa sayısız projeler gerçekleştiriliyor. Burada da belediyemize ciddi katkılarından dolayı bir kez daha Teşekkür ediyorum” dedi.