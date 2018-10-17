Aksaray Belediyesi yeni hastane bölgesine köprü yapıyor

Aksaray’da yeni yapılan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla altyapıyı tamamlayıp yeni yollar açan Aksaray Belediyesi, yeni araç köprüleri de inşa ediyor.Karasu deresi üzerine, Tacin Mahallesi ile Aratol Mahallesini...

Aksaray’da yeni yapılan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla altyapıyı tamamlayıp yeni yollar açan Aksaray Belediyesi, yeni araç köprüleri de inşa ediyor.

Karasu deresi üzerine, Tacin Mahallesi ile Aratol Mahallesini birleştiren bölgede 16 metreye 17 metre ebatlarında araç köprüsü inşa ediliyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yeni yapılan 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşımın en güzel şekilde sağlanması için belediye olarak tüm imkanlarını kullandıklarını belirterek, “Hastane bölgesinde altyapıyı tamamladık. Yeni yollar açtık. Köprüler yapıyoruz. Tacin ile Aratol Mahallemizi birleştiren bölgede 16 metreye 17 metre ebatlarında yeni köprü yapıyoruz. Köprünün tamamlanmasıyla yeni bir hizmeti daha gerçekleştirmiş olacağız. Amacımız vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı” dedi.