AKSARAY:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:06

Aksaray Belediyesi yeni hastane bölgesine köprü yapıyor

Aksaray’da yeni yapılan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla altyapıyı tamamlayıp yeni yollar açan Aksaray Belediyesi, yeni araç köprüleri de inşa ediyor.Karasu deresi üzerine, Tacin Mahallesi ile Aratol Mahallesini...

Aksaray Belediyesi yeni hastane bölgesine köprü yapıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aksaray’da yeni yapılan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla altyapıyı tamamlayıp yeni yollar açan Aksaray Belediyesi, yeni araç köprüleri de inşa ediyor.

Karasu deresi üzerine, Tacin Mahallesi ile Aratol Mahallesini birleştiren bölgede 16 metreye 17 metre ebatlarında araç köprüsü inşa ediliyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yeni yapılan 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşımın en güzel şekilde sağlanması için belediye olarak tüm imkanlarını kullandıklarını belirterek, “Hastane bölgesinde altyapıyı tamamladık. Yeni yollar açtık. Köprüler yapıyoruz. Tacin ile Aratol Mahallemizi birleştiren bölgede 16 metreye 17 metre ebatlarında yeni köprü yapıyoruz. Köprünün tamamlanmasıyla yeni bir hizmeti daha gerçekleştirmiş olacağız. Amacımız vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku