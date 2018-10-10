AKSARAY:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:52

Aksaray Şehitliği’nde bakım ve onarım yapıldı

Aksaray İl Özel idaresi Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü ekipleri, şehitlik alanında tamir, bakım ve onarım çalışmaları yaptı.Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerin...

Aksaray Şehitliği'nde bakım ve onarım yapıldı
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Aksaray İl Özel idaresi Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü ekipleri, şehitlik alanında tamir, bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerin kabirlerinin bulunduğu şehitlik alanını Plan Proje Yatırım İnşaat Müdürlüğü ekipleri tarafından boya, tamirat, onarım ve çim ekimi gibi bir takım çalışmalar yapıldığını belirterek, “Yapılan çalışmalar arasında temsili mezar taşları yenilenmesi, zemindeki ve merdivenlerde bulunan bozuk mermerlerin bakımı, anıtta bulunan şehit isimlerinin yenilenmesi, anı odasının boya ve tamir işleri, çevre aydınlatılmasında meydana gelen arızaların giderilmesi, çevre bakımı ile çim ekimi işlerinin yapılması, çevre duvarlarının boyanması ve tamiratı gibi işlemeler gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak Sarıyahşi, Ortaköy ilçeleri ile Güneşli-Çağlak, Yapılcan, Demirci, Taşpınar, Sarıkaraman, Dikmen ve Ortaköy Karapınar’da bulunan şehit mezarları da bakım, onarım ve tamirat işlemleri tamamlanmıştır. Şehitlikler geçmişimizi hatırlamanın, Türkiye Cumhuriyeti’nin ne zorluklarla kurulduğunu anlamanın, vatanı uğruna can veren güvenlik güçlerimizin dualarla anılma yerleridir. Şehitliklerimize ve şehitlerimizin manevi şahsiyetlerine önem veriyor, belirli periyotlarla bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.
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