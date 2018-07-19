AKSARAY:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 16:51

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Özkök, Ortaköy’de tesis inceledi

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ortaköy ilçesinde bulunan Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezinde inceleme ve istişarelerde bulundu.Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, beraberinde Aksaray Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Yakup...

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Özkök, Ortaköy'de tesis inceledi
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Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ortaköy ilçesinde bulunan Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezinde inceleme ve istişarelerde bulundu.

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, beraberinde Aksaray Ticaret Borsası Meclis Üyeleri Yakup Uğur, Mehmet Ekici, Sür-dem yapı yetkilileri Fikret Sürmeli ve Durmuş Demir ile birlikte Ortaköy ilçesini ziyaret etti. Başkan Özkök yapılan ziyarette gündemdeki konular harici yapımı tamamlanan ve aktif olarak çalışmaya devam eden Aksaray Ticaret Borsası Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezi hakkında istişarelerde bulundu. Tarım Ticaret Merkezinin sorun ve sıkıntıları, çözüm önerileri ve eksikleri masaya yatırılarak neler yapılması gerektiği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Özkök, Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezinde incelemelerde bulunduklarını belirterek, “Biz burada Ortaköy’ümüz için çok büyük bir projeyi kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben buradan bu tesisin Ortaköy’e kazandırılmasında Kaymakam beye, meclis üyelerimizden İlhan Demir, Mehmet Ekici, Yakup Uğur beyefendiye, Ortaköylü hemşehrilerimize ve esas olan üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Önemli olan bu hizmete başlamaktı. Bizler de başladık ve yüzümüzün akıyla bitirdik. Görüyoruz ki yapılan bu eser Ortaköy’ümüze çok yakıştı. Ortaköy her şeyin en iyisine laiktir. Burada daha çok projelerimiz olacak” dedi.
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