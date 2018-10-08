AKSARAY:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:29

Aksaray’a at binicilik tesisi yapıldı

Aksaray Belediyesi, güzel atlar diyarı anlamına gelen Kapadokya bölgesinin başlangıç noktasında yer alan Aksaray’da at binicilik kültürünün devam etmesi ve yaygınlaşması için At Binicilik Tesisinin inşaat çalışmalarını tamamladı.Aksaray’da...

Aksaray'a at binicilik tesisi yapıldı
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Aksaray Belediyesi, güzel atlar diyarı anlamına gelen Kapadokya bölgesinin başlangıç noktasında yer alan Aksaray’da at binicilik kültürünün devam etmesi ve yaygınlaşması için At Binicilik Tesisinin inşaat çalışmalarını tamamladı.

Aksaray’da turizmin gelişimine önemli katkı sağlayacak olan at binicilik tesisi, bin 500 metrekare kapalı alan, 6 bin metrekare açık alan, 14 kapalı at ahırı, 3 açık salma alanı, üstü kapalı gezinme alanı, kafeterya, dinlenme alanları, yürüyüş parkurundan oluşuyor. At biniciliğiyle ilgili eğitimlerin de verilmesi planlanan tesiste isteyen günlük olarak at binebilecek ve doğa ile iç içe olan yürüyüş yollarında yürüyüş yapabilecek. Vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan at binicilik tesisinde inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Tesiste yer alacak sosyal ve sportif alanlar oluşturmak için çevre ve peyzaj düzenlemesi başlatıldı.

At Binicilik Tesisini Aksaray’a kazandıran Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, “Vatandaşlarımızın ata sporlarımızdan olan binicilik ve birçok aktivite yapabileceği alan kazandırmaya devam ediyoruz. Bunlardan birisi de At Binicilik Tesisimiz. . Kafeterya, çocuk oyun alanları, at ahırları, salma alanları, açık ve kapalı manejlerin yer alacağı At Binicilik Tesisimizin inşaatı tamamlandı. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.
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