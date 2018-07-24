AKSARAY:
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24 Temmuz 2018 Salı 13:20

Aksaray’da 250 kişilik “Başkan Mahallemizde” ekibi Fatih Mahallesinde

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın “Başkan Mahallemizde” projesi bu kez kentin en büyük mahallelerinden biri olan Fatih Mahallesinde gerçekleştirildi.Sat 08.00’de Tematik Parkta tüm ekipleri bir araya toplayan Belediye Başkanı...

Aksaray'da 250 kişilik 'Başkan Mahallemizde” ekibi Fatih Mahallesinde
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Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın “Başkan Mahallemizde” projesi bu kez kentin en büyük mahallelerinden biri olan Fatih Mahallesinde gerçekleştirildi.

Sat 08.00’de Tematik Parkta tüm ekipleri bir araya toplayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Fatih Mahallesinde yapılacak çalışmalar öncesi gerekli talimatları verdi. Başkan Yazgı’nın talimatıyla cadde sokak ve parklarda temizlik çalışmasının yanı sıra asfalt ve kaldırım çalışmaları da gerçekleştirildi. Mahalledeki rögar kapakları değiştirildi, kanalizasyon çalışması yapıldı. Başkan Yazgı, Fatih Mahallesi Muhtarı Zeki Polat ve belediye meclis üyeleriyle birlikte mahallede ikamet eden Şehit Jandarma Komando Er Muammer Karacaer’in eşi ve ailesini de evinde ziyaret edip, kahvaltı sofrasında bir araya geldi. Başkan Yazgı daha sonra Kıbrıs Barış Kuvvetlerinde gazi olan Muhsin Ak ile ailesini evinde ziyaret etti. Başkan Yazgı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Huzurlu Yaşam Aracı ile evde sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı Sema Varır adlı vatandaşı evinde ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Başkan Yazgı, ev ziyaretleri kapsamında engelli Büşra Aslan’ı ve ailesini de ziyaret etti. Daha sonra Başkan, şehit eşi Kezban İnce’yi ve ailesini de evinde ziyaret edip hayır duasını aldı.
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