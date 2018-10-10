Aksaray’da "Başkan Mahallemiz" projesi devam ediyor

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından kentte ilk kez başlattığı ve uyguladığı “Başkan Mahallemizde” projesi devam ediyor.Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 250 kişilik ekibi ile birlikte 24. mahalle olarak bu...

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından kentte ilk kez başlattığı ve uyguladığı “Başkan Mahallemizde” projesi devam ediyor.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 250 kişilik ekibi ile birlikte 24. mahalle olarak bu kez Çerdiğin Mahallesini ziyaret etti. Başkan Yazgı, “Başkan Mahallemizde” ekibi ile kısa sürede 48 Mahallenin yarısını tamamlamış oldu. Başkan Yazgı, her zaman olduğu gibi sabah saat 08.00’de tüm ekipleri bir araya toplayıp Çerdiğin Mahallesinde yapılacak çalışmalar öncesi gerekli talimatları verdi. Başkan Yazgı’nın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, Çerdiğin Mahallesinin dört bir yanına dağılarak cadde sokak ve parklarda temizlik çalışmasının yanı sıra asfalt ve kaldırım çalışmaları da gerçekleştirdi. Rögar kapaklarını değiştiren ekipler, kanalizasyon çalışması da yaptı. Çalışmalar kapsamında, parklar ve oyun alanları bakıma alındı, trafik işaret levhaları ve yol çizgileri yenilendi. Belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğü evleri, zabıta müdürlüğü ekipleri ise Çerdiğin Mahallesinde bulunan esnafları ziyaret etti. Belediyeye ait bir çok birim elemanları gün boyunca mahallede çalışma yaptı.

Başkan Yazgı, Çerdiğin Mahallesi Muhtarı İbrahim Köse ve başkan yardımcıları ile belediye meclis üyeleriyle birlikte Çerdiğin Mahallesinde bulunan eğitim kurumlarından Ana Kucağı Anaokulu ve Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Başkan Yazgı, çocuklara daha iyi eğitim hizmeti verebilmeleri için öğretmenlerin istek ve önerilerini dinleyip istişarelerde bulundu. “Başkan Mahallemizde” ekibi ile 24. mahalle olarak Çerdiğin’de gün boyu halkla ve esnaflarla iç içe olan Başkan Yazgı, “Programımız kapsamında ekiplerimizle birlikte Çerdiğin Mahallemizi karış karış dolaşıp, halkımızla kucaklaştık. Bizi evlerinde ve iş yerlerinde misafir eden mahalle sakinlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.