AKSARAY:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:06

Aksaray’da OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Aksaray’da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Aksaray Valisi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya OSB yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi...

Aksaray'da OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı
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Aksaray’da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı Aksaray Valisi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya OSB yönetim kurulu üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ile OSB Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Gündemdeki konuları görüşen OSB yönetim kurulu yatırımcıların taleplerini değerlendirdi. 3. Genişleme alanında yürütülen çalışmalar ile yapılacak yatırım planlamalarının istişare edildiği toplantı sonunda açıklamada bulunan Vali Aykut Pekmez; Aksaray’da yatırım ve istihdamın arttırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Aksaray’ın yatırım avantajlarını her platformda en iyi şekilde anlattıklarını belirten Vali Pekmez; el birliği içerisinde Aksaray’ın her alanda daha da gelişmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.
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