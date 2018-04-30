AKSARAY:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:02

Aksaray’da özel güvenlik personeline AFAD eğitimi

Aksaray’da devlet ve özel kurumlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine AFAD ekiplerince “Afet Farkındalığı” eğitimi verildi.Aksaray’da Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, afet kapsamında verdiği eğitimlere devam ediyor....

Aksaray'da özel güvenlik personeline AFAD eğitimi
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Aksaray’da devlet ve özel kurumlarda görev yapan özel güvenlik görevlilerine AFAD ekiplerince “Afet Farkındalığı” eğitimi verildi.

Aksaray’da Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, afet kapsamında verdiği eğitimlere devam ediyor. Özel ve kamu kurumlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik bir eğitim düzenleyen AFAD ekipleri, “Afet Farkındalığı” başlığı altında eğitim verdi. Eğitimde depremde alınması gereken önlemler, yangın güvenliği, acil durumlarda bina tahliyesi gibi birçok konuda eğitimler verildi. Yaklaşık 150 özel güvenlik görevlisinin katıldığı eğitimi AFAD kurtarma görevlisi ve Jeoloji Mühendisi Ramazan Cansu verdi. Afetin ne zaman geleceğinin belli olmadığını belirten AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, amaçlarının her an afete hazır olmak için gerekli çalışmaları ve özellikle eğitimlerin üzerinde durduklarını söyledi. Eğitimlerle birlikte farkındalığı artırarak alınması gereken önlemleri aldırmaya çalıştıklarını belirten Türkmen, afet durumunda en ufak bir bilginin hayat kurtarabileceğini söyledi.
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