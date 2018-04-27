Alt yapısı biten Ebulfeyz Elçibey Caddesinde asfalt çalışması başladı

Aksaray Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından il genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor.Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaz sezonunda, hafta sonu da dahil olmak üzere ağırlık verdiği çalışmalarda,...

Aksaray Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından il genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor.

Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaz sezonunda, hafta sonu da dahil olmak üzere ağırlık verdiği çalışmalarda, Aksaray Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların bakım ve onarımları yapılıyor. Kafeler Caddesi olarak bilinen Ebulfeyz Elçibey Caddesinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasını bitirmesinin ardından alt yapısı yenilenen yerde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce asfalt serim çalışmaları başladı. Bölgedeki asfalt çalışmaları dolayısıyla vatandaşlar Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti.