AKSARAY:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 15:27

Alt yapısı biten Ebulfeyz Elçibey Caddesinde asfalt çalışması başladı

Aksaray Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından il genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor.Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaz sezonunda, hafta sonu da dahil olmak üzere ağırlık verdiği çalışmalarda,...

Alt yapısı biten Ebulfeyz Elçibey Caddesinde asfalt çalışması başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Aksaray Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından il genelinde yürütülen asfaltlama çalışmaları hızla devam ediyor.

Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaz sezonunda, hafta sonu da dahil olmak üzere ağırlık verdiği çalışmalarda, Aksaray Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların bakım ve onarımları yapılıyor. Kafeler Caddesi olarak bilinen Ebulfeyz Elçibey Caddesinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasını bitirmesinin ardından alt yapısı yenilenen yerde Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce asfalt serim çalışmaları başladı. Bölgedeki asfalt çalışmaları dolayısıyla vatandaşlar Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku