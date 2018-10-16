AKSARAY:
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16 Ekim 2018 Salı 15:49

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Güçlü’den Vali Pekmez’e ziyaret

Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Aksaray Valisi Vali Aykut Pekmez ile bir araya gelerek eğitimler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal...

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Güçlü'den Vali Pekmez'e ziyaret
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Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Aksaray Valisi Vali Aykut Pekmez ile bir araya gelerek eğitimler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Anadolu Mektebi Aksaray İl Koordinatörü Ayşe Karaman’nın da bulunduğu ve valilik makamında gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Sami Güçlü ile bir süre görüşen Vali Pekmez, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunan yazarlar ve eserlerinin okunması, eserler hakkında öğrenci okuma grupları ile değerlendirme ve panel programları düzenleyen Anadolu Mektebi’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kültür hayatına etkileri olan, bu anlamda önemli katkılar sunan yazar ve eserlerinin okunmasının önemini belirten Vali Pekmez, Aksaray’da da düzenlenen bu tür etkinliklerinin okumaya teşvik, gençlerin kendilerini ifade etme düşünce hayatına katkı sunması bakımında çok önemli olduğunu belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Pekmez Prof. Dr. Sami Güçlü’ye teşekkür etti.
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