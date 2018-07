ATB yüksek istişare kurulu toplantısı yapıldı

Aksaray Ticaret Borsası (ATB) yüksek istişare kurulu toplantısı Vali Aykut Pekmez ve AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ATB Başkanı Hamit Özkök, bir şehrin dinamikleri ile çalıştığını belirterek, “Valimiz Aykut Pekmez ve AK Parti Aksaray Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu bizleri ziyarete geldiler ve toplantımıza katıldılar. Öncelikle kendilerine bu nazik ziyaretlerinden ve toplantımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada Aksarayın tarım ve hayvancılığının durum ve genel sorunları yüksek istişare kurulumuzda görüşerek çözüm önerileri ile birlikte sonuca bağlayacağız. Ben özellikle şunu belirtmek isterim ki, bizler birlikte çok güçlüyüz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olursak her projede başarıya ulaşırız. Aksaray Ticaret Borsası ve Yüksek İstişare Kurulu olarak her çıktığımız projede valimiz ve vekillerimizden aldığımız güçle bu güne kadar yaptığımız projelerin daha fazlasını önümüzdeki süreçte yapacağımıza inanıyor bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor saygılar sunuyorum” dedi.

Aksaray’da birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu yapılan her projenin takipçisi ve destekçisi olacaklarını ifade etti. Aydoğdu, “Aksarayımızın şu andaki çılgın projesi demiryoludur. Ankara - Kayseri, Mersin güzergâhı ve liman bağlantılarının yanı sıra Aksaray - Ankara demiryolunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Demiryolunda her hangi bir network’a girdiğimizde bizler ulusal hatta bağlanmış oluyoruz. Şu an da hükümetimizin yatırım programında bu var. Önümüzdeki günlerde biran önce ihaleye çıkması için gayret göstereceğiz. İlimizde iyi bir birliktelik var. Bizler bu birlikteliği sıkılaştırmalı ve kenetlenmeliyiz. Her kesimi bir araya getirmeliyiz. Bu konuda da gerekli çalışmaları Sayın Valimiz başta olmak üzere Sivil Toplum Örgütlerimizin de destekleri ile başaracağımıza inanıyorum. Hepinize saygı ve hürmetler sunuyorum” dedi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, ATB faaliyetleri hakkında Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök’ten bilgiler alarak Aksaray tarım ve hayvancılığına, Aksaray ekonomisine yapılan her türlü projede birlik ve beraberlik içerisinde destek olacağını ifade ederek 2018 yılı için yeni bir desteklemenin müjdesini vererek yüzde 30 destekli gebe düve dişi dana projesinin Aksaray’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diledi.

- Karşılıklı istişareler sonrası toplantı son buldu -

ATB Başkanı Hamit Özkök’ün ev sahipliğinde düzenlenen yüksek istişare kurulu toplantısına Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, İl Genel Meclis Üyesi ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Aksaray Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nurettin Yapılcan, borsa meclis üyeleri, Yeşiova Belediye Başkanı Adnan Bayraktar, Topakkaya Belediye Başkanı Yılmaz Akbulut, STK temsilcileri ve istişare kurulu üyeleri katıldı.