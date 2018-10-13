ATSO Başkanı Göktaş iş dünyasına seslendi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş ve ATSO Yönetimi, ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele’ programı kapsamında basın toplantısı düzenledi.

ATSO’da gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, “Hükumet tarafından enflasyon ile mücadele programı çerçevesinde, ülke genelinde indirim kampanyası başlatılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 81 il, 160 ilçede 365 oda ve borsa ile bu kampanyaya destek vermektedir. Aksaray’da üretim, alım, satım hizmet sektöründeki tüm üyelerimize kampanyaya sahip çıkmak ve katılmaları için sizlerin aracılığı ile çağrı yapıyoruz. Aksaray tarih boyunca mert, yiğit ve dürüst insanları ahilik kavramını içerisinde yaşatan esnaflara ve sanayicilere sahip olmuştur. Ne zaman ihtiyaç olsa elini değil, bedenini taşın altına koymuştur ve enflasyonla topyekun mücadele kapsamında da koyacaktır. Bu kampanya ile oda üyelerimizden alım, satım, üretim, satış fiyatlarını asgari 3 ay, %10 indirim yapmalarını, bu kampanyaya katılım sağladıklarını ve hangi ürünlerde indirim yaptıklarını bize bildirmelerini talep ediyoruz. Kampanyaya katılan üyelerimizi, TOBB’a ve bakanlığa bildirilerek enflasyon ile mücadele kapsamında kampanyaya katkı verdiği için firma isimlerini kamuoyuyla paylaşılmasının sağlanacağını da buradan paylaşmak istiyorum. Bu günden itibaren kampanyaya katılım gösteren, ülkesine, şehrine sahip çıkan tüm üyelerimizin iş yerlerine kampanya görselleri asılacak olup, firmalarımızı ziyaret ederek onların fedakarlıklarını her yerde dile getirerek ödüllendireceğiz. Bu anlamda şehrimizin tüm esnaflarına ve üyelerimize bir kez daha kampanyaya katılım çağrısı yaparak, 3 ay boyunca en az %10 indirim uygulamak isteyen firmalarımızın odamıza gelmelerini ve kampanyaya firmalarını ve ürünlerini yazdırmalarını talep ediyoruz. Ülkemiz bekası için başlatılan enflasyonla topyekun mücadele de Aksaray olarak bizde varız" dedi.