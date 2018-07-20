ATSO Başkanı Göktaş personelle projelerini paylaştı

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş ve Meclis Başkanı Fatih Tekin, oda personelleri ile yaptığı istişare toplantısında ekip olarak Aksaray’da çok güzel imzalar atılacağının mesajını verdi.Aksaray’ın...

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş ve Meclis Başkanı Fatih Tekin, oda personelleri ile yaptığı istişare toplantısında ekip olarak Aksaray’da çok güzel imzalar atılacağının mesajını verdi.

Aksaray’ın çok hızlı bir büyüme potansiyel içerisinde olduğunu, ortak aklın gücü ve ekip çalışması ile birlikte hedefledikleri projeleri hayata geçirebileceklerinin altını çizen ATSO Başkanı Göktaş, “Bu güne kadar ATSO’nun 4 binin üzerindeki üyesine ve şehrimizin vatandaşlarına en iyi hizmeti veren odamızın çok değerli personellerine bu zamana kadar yaptıkları tüm çalışmalar adına şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Ekip çalışmasının başarıya ulaştığını personellerimiz her daim bizlere göstermiştir. Geçtiğimiz günler içerisinde açıklamış olduğumuz projelerimizin gerçekleşmesi için personellerimizin de muhakkak ki çok büyük katkısı olacaktır. Bizler Aksaray iş dünyasının öncü kuruluşu olduğumuzdan dolayı şehrimizin sanayide turizme tarımda her alanda gelişimine yön verecek insanlarız. Benim ve çalışma arkadaşlarımın en büyük hedefi gelecek Türkiye’nin sanayi kentini Aksaray’da inşa etmektir. Yola çıkarken açıkladığımız bu vizyon bugün tüm şehrin benimsediği kabullendiği bir durumdur” dedi.

Valilikten, belediyeden, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından, siyasilerden ATSO projelerine destek geldiğinin altını çizen Başkan Göktaş, “Aksaray’ın 2023 Yılında açıkladığımız hedeflerine en hızlı şekilde ulaşacağı inancından yola çıkarak personellerimize ve üyelerimize bu süreçte vermiş olduğu katkılardan dolayı canı gönülden teşekkür ediyor ekibimizle birlikte tüm üyelerimizi selamlıyoruz” dedi.

Meclis Başkanı Fatih Tekin’de yaptığı konuşmasında, “Dünya’daki en büyük gerçeklerden biride ekip çalışmasının başarıya her zaman ulaştığıdır. Eğer Ekibiniz başarılı ise başarı muhakkak ki er ya da geç gelecektir. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasının personel kadrosu bu zamana kadar sürekli başarıları ile anılmış ve bizlerin çalışmalarında başarılı olmamıza katkı sağlamıştır. Yönetim Kurulu Başkanımız geçtiğimiz haftalar içerisinde projelerini açıkladı. Aksaray’ın ufkunu açacak gelişimine büyük katkı sağlayacak ülkemiz genelinde sanayi kentleri arasına Aksaray’ı koyduracak projeler bu projeler. Sadece Yönetim Kurulumuzun altından kalkabileceği projeler değildir. Bu yüzden önce kendi içimizde bizler çok güzel bir ekip çalışması ile Başkanımızın yanında olacağız sonra Ortak Akılla şehrimizin İdarecilerini, Siyasilerini, Sivil Toplum Kuruluşlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı kenetleyeceğiz ve başarıya ulaşacağız. Bu anlamda hepimize büyük sorumluluk düşmekte olup şimdiden hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.