AKSARAY:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2018 Perşembe 09:53

ATSO Başkanı Göktaş projeleri anlatıyor

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek bir bir projelerini anlatıyor.Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri...

ATSO Başkanı Göktaş projeleri anlatıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek bir bir projelerini anlatıyor.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Madeni Sanatkarlar ve Esnaf Odası Başkanı Murat Tekin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün ve Aksaray Müteahhitler Birliği Başkanı Recep Akalın’ı ziyaret eden ATSO heyeti, ortak aklın gücüne inanarak projelerini anlattı. Güneş Enerjisi İhtisas OSB, ilçelerde sanayi kentleri ve Konya yolunda yeni bir sanayi merkezi projesini anlatan ATSO Başkanı Göktaş, projelerin hayata geçmesi ile birlikte Aksaray için demiryolu önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır" dedi.

Demiryolunun tamamlanmaması halinde ilerleyen yıllarda yatırımlar adına eksiklikler yaşanacağının altını çizen Göktaş, “Ülkemizin ekonomik olarak savaş ortamında olduğu bir dönemde biz iş dünyasının temsilcileri olarak Devletimize en büyük desteği vermeli ve milletimizle ortak hareket ederek oyunları bertaraf etmeliyiz. Aksaray iş dünyası olarak projelerimizin başında yer alan güneş enerjisi OSB sanayi şehrinin inşa edilmesi için biz devletten hiçbir maddi destek istemiyoruz. Gerekli izinleri ve üretilen elektriği alırsa hem Aksaray çok büyük bir yatırımı kazanmış olur hem de örnek bir kent inşa edilerek ülke genelinde güneş enerjisinin yolu açılır. Biz bu anlamda gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz ki geçtiğimiz haftalarda Meclisimizi ziyaret ederek Milletvekillerimize raporumuzu teslim ettik. Aksaray’ın devlet tarafından yapmasını istediği en büyük yatırım geleceği için çok önem arz eden Demir yoludur. Eğer demiryolu Ulukışla hattından Aksaray’a bağlanmaz ise yatırımlarda sürekli askıda kalacaktır. Ankara’ya büyük bir çıkarma yapılması tüm şehir bu yatırım için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çalmadık kapı bırakmamalıdır. Demiryolu ile ilgili olarak atılacak olan her adıma Aksaray iş dünyasının öncü kuruluşu olan ATSO olarak bizler varız. Hep birlikte gelecek Türkiye’nin sanayi kentini Aksaray’da inşa etmeliyiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku