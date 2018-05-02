AKSARAY:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:47

Başkan Altınsoy: "AK Parti’de temayül yoklaması 5 Mayıs’ta"

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 26 Nisan tarihinde başlayan aday adaylığı müracaat süresinin 2 Mayıs Çarşamba itibariyle tamamlanacağını, AK Parti’de adaylık değerlendirmesine alınacaklarla ilgili ön incelemeye katkı...

Başkan Altınsoy: 'AK Parti'de temayül yoklaması 5 Mayıs'ta'
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AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 26 Nisan tarihinde başlayan aday adaylığı müracaat süresinin 2 Mayıs Çarşamba itibariyle tamamlanacağını, AK Parti’de adaylık değerlendirmesine alınacaklarla ilgili ön incelemeye katkı sağlaması amacıyla teşkilat mensuplarının temayülünü almak için 5 Mayıs’ta 81 ilde temayül yoklaması yapılacağını söyledi.

Başkan Altınsoy, "27. dönem milletvekilliği aday adaylarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. Aday adaylarımızın partimize göstermiş oldukları teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Temayül yoklamasında, üyeliği devam eden genel merkez parti kurucular kurulu üyeleri, il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, merkez ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, il gençlik ve kadın kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, il demokrasi hakem kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri, parti üyeliği devam eden ve aday adayı olmayan eski il başkanları, ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe gençlik ve kadın kolları başkan ve yönetim kurulu üyeleri, parti il, ilçe ve belde belediye başkanları, il, ilçe ve belde belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, belde başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, belde gençlik ve kadın kolları başkanları, köy ve mahalle başkanları, parti üyesi, 22, 23, 24, 25 ve 26. dönem aday adayı olmayan milletvekillerinin teşkilat temayül yoklamasında oy kullanacak” dedi.

Başkan Altınsoy, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için aday adaylarına, Aksaray’da 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00 - 16.00 arasında, Atatürk Kapalı Spor Salonunda temayül yoklaması yapacaklarını bildirdi.
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