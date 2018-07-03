Başkan Yazgı: “Amacımız bu şehre ve insanlarına en güzel şekilde hizmet etmek”

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her hafta düzenlenen Halk Günü’nde vatandaşları makamında kabul ederek sorunlarını dinliyor ve belediyenin imkanları çerçevesinde vatandaşlara yardımcı oluyor.

Her hafta Salı günü vatandaşlarla buluşan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her gün onlarca vatandaşın belediyeye gelerek yardım talebinde bulunduğunu ancak belediyenin imkanları dahilinde yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, “Amacımız bu şehre ve insanlarına en güzel şekilde hizmet etmek. Bugüne kadar da hep bu ilkede hizmet ettik. Bundan sonrada edeceğiz. Halk günlerinde vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Halkımızdan tek isteğimiz dua ve desteklerini esirgemesinler. Onların duaları ve destekleri ile bu şehre ve insanlarına en güzel hizmeti sunmanın gayretinde oluyoruz” diye konuştu.

Başkanla yüz yüze görüşüp sorunlarını ve taleplerini ileten vatandaşlar, başkan Yazgı’nın Aksaray’a yaptığı hizmetlerden çok memnun olduklarını ifade etti. Vatandaşlar, Başkanın kendileriyle yüz yüze görüşüp istek ve taleplerini dinlemesinden de ayrıca memnun olduklarını dile getirerek, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti.