Eskil ilçesinde kitap okuma etkinliği

Aksaray’ın Eskil ilçesinde Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü tarafından öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile kitap okuma etkinliği düzenlendi.Eskil ilçe merkezinde bulunan Tuz Gölü Parkı’nda gerçekleştirilen Kitap...

Aksaray’ın Eskil ilçesinde Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü tarafından öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Eskil ilçe merkezinde bulunan Tuz Gölü Parkı’nda gerçekleştirilen Kitap Okuma Etkinliğinde konuşan Meslek Yüksek Okul Müdürü Dr. Meriç Avsever, kitap okumanın önemine değinerek, “Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmuyor, fikir sahibi olmak için okumamız gerekir” dedi. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Katılım gösteren vatandaşlar ve öğrenciler parkta oturarak uzun süre kitap okudu. Meslek yüksek okulu tarafından kitap okumanın önemini içeren pankartlar oluşturularak parklara asıldı