AKSARAY:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:06

İclal Aydın hanımeli pazarını ziyaret etti

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarına katılmak için Aksaray’a gelen ve fuarda hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, Hanımeli Pazarında hanımlarla buluştu.Aksaray Belediye Başkanı...

İclal Aydın hanımeli pazarını ziyaret etti
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Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarına katılmak için Aksaray’a gelen ve fuarda hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, Hanımeli Pazarında hanımlarla buluştu.

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’nın eşi Hasibe Yazgı’nın misafiri olarak ağırlanan ünlü oyuncu ve Yazar İclal Aydın, Aksaray Belediyesi Kadın Koordinayon Merkezi tarafından kurulan Hanımeli Pazarındaki esnaf hanımları ziyaret etti. Oyuncu ve Yazar İclal Aydın Hasibe Yazgı ile birlikte pazarda satış yapan hanımları ziyareti sırasında internet üzerinden canlı yayın yaparak Aksaray’da yaşanan güzellikleri binlerce takipçisi ile paylaştı. İclal Aydın, bu pazarın Aksaray’da kurulmasını sağlayan Başkanın eşi Hasibe Yazgı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ünlü oyuncu ve Yazar İclal Aydın, pazar yerinde de hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Başta pazarcı hanımlar olmak üzere birçok vatandaş, Aydın’la fotoğraf çektirebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. İclal Aydın, pazardaki tüm hanımları tek tek ziyaret ederek “Hayırlı işler ve bol kazançlar” temennisinde bulundu.
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