AKSARAY:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 17:06

K belgesi devir işlemleri artık ATSO’da

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından karayollarında ticari faaliyetlerde bulunanlara yönelik olarak verilen K Belgelerindeki dönüşüm işlemleri ile birlikte devir işlemleri de bundan sonra Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasında...

K belgesi devir işlemleri artık ATSO'da
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından karayollarında ticari faaliyetlerde bulunanlara yönelik olarak verilen K Belgelerindeki dönüşüm işlemleri ile birlikte devir işlemleri de bundan sonra Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasında yapılacak.

Üyelerin ve vatandaşların bundan sonraki süreçte dönüşüm ve devir işlemleri için Ankara’ya gitmesine gerek kalmadığını belirten Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, “Karayollarında ticaretlerine yönelik olarak K Belgesi bulunan üyelerimizin ve vatandaşlarımızın Ankara’da yaptırmış olduğu dönüşüm ve devir işlemleri bundan sonra Aksaray Ticaret ve Sanayi Odamızın K Belgesi servisinden yapılacaktır. Ayrıca K Belgesi herhangi bir sebepten dolayı geçersiz hale gelmiş olanlarda KTY’nin 71. Maddesi kapsamında yetki belgelerini geçerli belge ücretinin yüzde 50’sini ödemek kaydı ve ilgili şartları tamamlaması ile birlikte yeniden aktif hale getirebilirler. Bugünden itibaren odamızdan alınan K Belgelerini dönüştürmek ya da yönetmelik çerçevesinde devretmek isteyen üyelerimiz ve vatandaşlarımız aldıkları K Belgelerini birbirleri ile dönüştürme işlemini ve devir işlemlerini odamıza başvuru yoluyla yapabilirler. K Belgeleri hizmetlerinde en büyük sıkıntılarından birisi olan ve işlemler için Ankara’ya gitmek zorunda kalan üyelerimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm olunmuştur. Bu anlamda bu sıkıntımızın ortadan kaldırılmasında başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
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