Kitap fuarı ve çocuk festivali ziyaretçi akınına uğradı

Aksaray Belediyesi tarafından Kapalı Semt Pazar alanına kurulan 2. Kitap Fuarı ve 1. Çocuk Festivali açılışının ilk gününden bu yana ziyaretçilerin akınına uğruyor.Aksaray 2. Kitap Fuarında Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, yan yana...

Aksaray Belediyesi tarafından Kapalı Semt Pazar alanına kurulan 2. Kitap Fuarı ve 1. Çocuk Festivali açılışının ilk gününden bu yana ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Aksaray 2. Kitap Fuarında Türkiye’nin önde gelen yayınevleri, yan yana kurulan stantlarda kitaplarını sergilerken kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 100’e yakın yayınevi ve 70’e üzerinde yazarın katıldığı Kitap Fuarında okullardan gelen yüzlerce öğrenciler, kitap fuarı ile çocuk festivalinde büyük canlılık kattı. Türk ve Dünya Edebiyatından en ünlü eserler ile birlikte çocuk ve bilimsel yayınlara kadar binlerce kitabın sergilendiği fuar her kesim yaştan insanın ilgisi çekmeyi sürdürüyor. Aksaray Belediyesinin ilk kez düzenlediği Çocuk Festivalinde ise farklı etkinlikler ve rengarenk gösteriler en çok da çocukları memnun ediyor. Masal dinletisi, çocuk animasyonu, ödüllü yarışmalar, kukla gösterisi, bubble şov, maskotlar ve palyaçolar çocuklar ilgini çekiyor. Boyama ve iş atölyelerinde ise çocuklar yeteneklerini keşfediyor.

2. Kitap Fuarının 2’inci günü, Aksaray’ın yetiştirdiği yazarlardan ‘Somuncu Baba Aşkın Sırrı’ filminin senaristi Mahmut Ulu’nun söyleşisi ile başladı. Sırasıyla Melih Tuğtağ, İclal Aydın, Kaan Murat Yanık, Yavuz Bahadıroğlu ve Yusuf Kaplan da birer söyleşi gerçekleştirerek okurlarıyla imza günlerinde bir araya geldi. Yazar İclal Aydın kitap fuarında 2. gününde en çok ilgi gören yazar arasında yer aldı.

Başkana fuar ve festival teşekkürü

2. Kitap Fuarı ve 1. Çocuk Festivalini gün içerisinden ziyaret eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, fuara katılan yayın temsilcilerini ziyaret etti. Yayınevi Temsilcileri, yakın ilgisinden dolayı Başkan Yazgı’ya teşekkür ettiler. Aksaray’da olmaktan ve Aksaraylı kitapseverle buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Festival alanına çocuklarıyla gelen aileler, kentte ilk kez böyle bir etkinlik düzenlenmesinden dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür ettiler. Çocuklarıyla birlikte Başkanla hatıra fotoğrafı çektirdi.