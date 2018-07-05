AKSARAY:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:03

Kuyuda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Aksaray’da 4 metrelik kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince düştüğü kuyudan kurtarıldı.Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Hanobası köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde üzeri açık olarak bulunan 4 metre derinliğindeki kuyuya...

Kuyuda mahsur kalan köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Aksaray’da 4 metrelik kuyuya düşen köpek AFAD ekiplerince düştüğü kuyudan kurtarıldı.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Hanobası köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde üzeri açık olarak bulunan 4 metre derinliğindeki kuyuya köpek düştü. Köpeğin havlamasından durumu fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Acil Çağrı Merkezine düşen ihbar üzerine hemen harekete geçen Aksaray İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek kuyuda mahsur kalan köpeği kurtarma çalışması başlattı. Kuyudaki köpek her ihtimale karşı uyuşturulurken, daha sonra kuyuya giren AFAD ekipleri köpeği kurtardı. Kuyunun ağzı geçici olarak AFAD ekiplerince kapatılarak Hanobası Köyü Muhtarlığına bilgi verildi.
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