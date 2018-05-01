Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezinde kura çekimi

Aksaray Ticaret Borsası Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezinde 36 adet işyeri ve depo noter huzurunda düzenlenen kura çekimi ile sahiplerini buldu.

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve meclisinin özverili ve gayretli çalışmaları sonucu Ortaköy İlçesine kazandırılan tarım ticaret merkezi ilçenin yeni cazibe merkezi haline gelecek. Aksaray Ticaret Borsası’nın üyeleri bu merkez sayesinde ticaretlerini modern bir ortamda ve son teknoloji ile rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek. Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, 36 adet iş yeri ve deponun sahiplerine hayırlı olmasını temenni ederek, “Aksaray Ticaret Borsası olarak Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezini kurmak için girişimde bulunduk. Ticaret Borsası Meclisinin dik duruşu ve azimli kararı ile başlatmış olduğumuz bu projenin yüzde 95’lik kısmı tamamlandı. Bu gün herkesin yerlerinin belli olabilmesi için noter huzurunda kura çekimini gerçekleştireceğiz. İnşallah önümüzdeki ayın sonuna doğdur da Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi’nin de katılımları ile açılışını gerçekleştireceğiz. Ortaköy Tarım Ticaret Merkezinin Ortaköylü Esnaflarımıza, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu merkezde 36 adet iş yeri, ofisi, sosyal donatı alanları ile birlikte üyelerimizin konforlu bir şekilde hizmet vermeleri, ticaretlerini modern bir ortamda gerçekleştirmeleri amaçlanmıştır. Bu merkezde depoların her biri toplam 240 metrekare tabanda 24 metrekare üzeri olmak üzere toplamda 264 metrekaredir. Ayrıca önündeki kullanım alanı da 300 metrekare civarındadır. Toplamda 750 metrekare arsanın kullanımını kuradan sonra üyelerimize tahsis edeceğiz. Merkezimiz 9 bin 954 metrekare kapalı alanı mevcuttur. İçerisinde idari binamız, satış salonumuz, laboratuvarlarımız, kantarımız, mescit ve sosyal tesislerimiz olmak üzere hedefimiz kaliteli bir hizmet vermek olacaktır. Tekrardan bu tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından noter huzurunda 164 adet işyeri ve depoların çekilişi gerçekleştirildi.

Aksaray Ticaret Borsası Ortaköy Yunus Emre Tarım Ticaret Merkezi alanında, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Ortaköy Kaymakamı Fatih Görmüş, AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Ali Rıza Özdemir, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Meclis Başkanı Nurettin Yapılcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Naci Duman, Hidayet Şanlı, İl Genel Meclis Üyesi ve Aksaray Ticaret Borsası Yönetim kurulu Üyesi Mahmut Aktürk ve üyeler katıldı.