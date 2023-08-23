Aksesuara rekor paralar isteniyor

Malatya’da ikinci el araç satışı yapan galerici esnafı, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ikinci el araçların ilan yoluyla sıfır fiyatından fazla pazarlanması kuralının aksesuar-ekstra başlığı altında ek ödemelerle ihlal edildiğini söyledi.

Malatya’da ikinci el araç satışı yapan galerici esnafı, otomotiv sektöründeki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele çerçevesinde Temmuz ayında tüm gerçek ve tüzel kişiler bireysel ve ticari ilanları çerçeveleyecek ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yürürlüğe giren uygulamanın aksesuar ve ekstralar başlığı altında ek ödemelerle ihlal edildiğini söyledi.

“3’ten fazla araç satışı düzenlemesi sektöre olumlu yansıdı”

Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi esnaflarından Burak Özkan, bir yıl içerisinde 3’ten fazla araç satışının kabul edilmemesini içeren kararın sektöre olumlu yansıdığını kaydederek, ”Geçtiğimiz günler ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamada ikinci el araçların liste fiyatının üstünde satılamayacağı açıklanmıştı. Bugün baktığımız araçlar liste fiyatlarının altında listeye ekstra fiyat isteniyor. Buda yasayı boşa çıkarıyor. Konu hakkında daha çerçeveli bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz” dedi.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent ise, “Geçtiğimiz günlerde ilgili bakanlık liste fiyatlarının üzerinde fiyat yazılması için bir takım önlemler aldı. Bu önlemleri sonrası satış platformlarına ilan gönderenler liste fiyatını baz alarak fiyat yazdılar. Daha sonra ilanın açıklama bölümüne ekstra fiyatlar eklediler. 140-150 bin TL gibi paralar harcanmış gibi gösterilip fiyatı yine yükseltildi. Bu durumda sektörde durgun olan işleri iyice durgunlaştırmasına neden oldu. Vatandaşlar son düzenlemelerle ikinci elde fiyatlarının gerileyeceğini düşünürken, fiyatlardaki artış nedeniyle araç ihtiyaçlarını ertelemeye gitti. Satışlara ekstra fiyat yansıtılmasının önüne geçilmesi sektör açısından çok önemlidir” diye konuştu

Göksel, sektörün en önemli sorununun korsan satışı olduğunu da vurgu yaparak konu hakkında çerçeveli bir düzenlemenin yapılmasını beklediklerini kaydetti.