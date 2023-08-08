Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Malatya'da iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada karnından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada karnından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir çay ocağı önünde karşılaşan E.K. ile S.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.K.’nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan S.S. yaralanırken, E.K. kaçarak bölgeden uzaklaştı. Yaralı şahıs özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapan ekipler olay yerine yakın bir noktada park halinde buldukları şüpheliye ait araçta inceleme yaptı. Araç yapılan incelemeler sonrası oto parka çekilirken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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