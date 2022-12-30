Alex De Souza Altınordu Tesislerini Ziyaret Etti

Alex de Souza (45), sosyal medya hesaplarından Türk bayrağıyla sürpriz bir mesaj yayınladı. Alex, attığı tweet'te Türk bayrağıyla birlikte "Eve gitmek istiyorum" ifadesini kullandı. Fenerbahçe efsanesinin Türkiye'ye ne amaçla geleceği henüz netlik kazanmasa da Sarı Lacivertli camiasında şimdiden heyecan uyandırdı. Lacivertlileri 8 yıl forma giyen Alex de Sousa, 2015 yılında futbol kariyerine son verdi. Alex Avai, 2021'de teknik direktör olarak geri döndüğünde Brezilya ikinci lig takımının başına geçecek.

Spor Toto 1. Liga, Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım'da İzmir'de oynanan maçın 19. dakikasında tribünlerde bulunan Altay Göztepe taraftarlarının tribünden meşale atması sonucu Mehmet Çakır ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları tedavi ederken, Göztepe taraftarı Nihat Aydın sahaya atlayarak rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e köşe direğiyle saldırdı. Evrim kafasına darbe alarak yaralandı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Artan vaka sayısı bordobet nedeniyle oyun durduruldu ve soruşturma açıldı. İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sis bombası ve meşaleyi özel sağlık görevlileri A.K. ve H.G.'nin Altaylı taraftarlar tarafından karşılanmadan önce buldukları bir tuvalete saklandığı açıklandı. Şoförün saat 16.34 sıralarında misafir kabininin bulunduğu tuvalete 2 sırt çantasıyla girdiği ve daha sonra çantasını almadan çıktığı belirlendi. Polis, ikisi ambulans şoförü, temas kurduğu Altay taraftarı ve Ozan Evrim'e saldıran Göztepeli Nihat Aydın'ın da aralarında bulunduğu 21 zanlıyı tutukladı.

STADA girişinden kamera görüntüsü