Alişar, Kemerköprü ve Serintepe'ye, yol ve su müjdesi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesine bağlı Alişar, Kemerköprü ve Serintepe mahallelerinde incelemeye yaparak, bölgede altyapı, üstyapı ve içme suyu hattı çalışmalarının tamamlandığını müjdeledi.

Yapılan incelemelerde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve bölge muhtarları ve vatandaşlar eşlik etti. Battalgazi ilçesinin Alişar, Kemerköprü ve Serintepe mahallelerinin sorunları çözen Büyükşehir Belediyesi, bölgede 80 kilometrelik asfaltlama ve 80 kilometrelik içme suyu hattı çalışmalarını tamamladı. Öte yandan altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan bölgede MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 600 tonluk su deposu da yapıldı. Böylelikle yazın su sorunu yaşayan bölgedeki vatandaşların sorunu Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu.

“6. ay olduğu zaman mahallemizde içecek su bulamazdık”

Mahallelerinde yaşanan sorunların Büyükşehir Belediyesince giderildiğini ifade eden Alişar Mahallesi Muhtarı Ramazan Dağdeviren, “2 yıl öncesine kadar 6. ay olduğu zaman mahallemizde içecek su bulamazdık. MASKİ Genel Müdürlüğüne müracaat yaptık. Müracaattan sonra MASKİ Genel Müdürlüğümüz 80 kilometrelik bir çalışma ile altyapı ve içme suyu hattımız yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle yollarımızda tahribatlar oluştu. Bu sorunumuzu da Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımıza ilettik. Yolumuzu da yaptılar ben tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca Alişar Mahallemize 600 tonluk bir su deposu yapıldı. Bu su deposu Alişar ve Kemerköprü mahallelerini su sorunundan kurtardı” diye konuştu.

"Sorunlar ortadan kaldırıldı

Kemerköprü Mahallesi Muhtarı Mustafa Tomo ise eski altyapılarının yaklaşık 25 yıl önce yapıldığı için sıklıkla boru arızalarının olduğunu belirterek, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu altyapı çalışmalarından sonra bu sorun ortadan kalktı. İçme suyu hattımız tamamen yenilendi. Akabinde yollarımız asfaltlandı. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

"600 tonluk yeni depo yapıldı"

Bölgenin su sorununu çözdüklerini vurgulayan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert’de bölgenin altyapısını tamamen yenilediklerini belirterek “600 tonluk yeni depomuzu yaptık. Bu bölgeye gelmeden uzaktan deponun su seviyesini görebiliyoruz, ne kadar su verdiğimizi görebiliyoruz” dedi.

"Yolumuz vatandaşlarımızın kullanımına açıldı"

Yapılan çalışmalar hakkından bilgiler aktaran Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay ise bölgenin stabilize çalışmalarına bahar aylarından başlayıp, şu anda da birinci ve ikinci kat olmak üzere 80 kilometrelik asfalt çalışmasını tamamladıklarını ifade ederek, “Yolumuz vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Yapılan çalışmaların bölgedeki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Büyükşehir belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise AK Parti Belediyeciliğinin hizmet belediyeciliği olduğu vurgusunu yaparak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan daha önceden Battalgazi Belediye Başkanı olduğu için Battalgazi ilçesindeki sorunları ve eksiklikleri çok iyi bilir. Başkanımız ile beraber şehrimiz için uyum içerisinde çalışıyoruz. Bölgemize yapmış oldukları çalışmalarda dolayı başta Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca konuşmasında “Bugün güzel hizmetlerin mutluluğunu hemşerilerimiz ile paylaşıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Büyük bir felaketten sonra oluşan bir ortamda hizmetlerin aksamada devam etmesi ve hemşehrilerimizin yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade etmesi bizleri de ziyadesi ile memnun ediyor. Yapılan hizmetlerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi. Malatya’nın 13 ilçesi 718 mahallesinde Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının olduğuna değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da yaptıkları çalışmaların AK Parti Belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu söyledi. Alişar bölgesinde 80 kilometre asfalt ve 80 kilometrede altyapı çalışmalarının yapıldığını belirten Gürkan, “Ayrıca bölgenin su sıkıntısını gideren 600 tonluk su deposu yapılıp, bitirilmiş. Bu çalışmaların yapılması o kadar kolay değil bir taraftan bin yılın felaketi olan deprem yaşamışız, depremin yaralarının sarılması gayreti içerisindeyken diğer taraftan da normal yatırımlarımızın herhangi bir inkıtaaya uğramadan çalışmalarımızı yapmaya yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızın Malatya’mıza, Malatyalı hemşerilerimize, bölgede yaptığımız çalışmaların ise Alişarlı, Kemerköprülü ve Serintepeli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.