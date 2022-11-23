Almanya Vizesi Almanın Basit Yolları

Almanya vizesi, Türkiye’den Almanya’ya gitmek isteyen kişilerin almak zorunda olduğu bir belgedir. Almanya’ya diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Schengen vize istenmektedir. Birçok ülke için vize konsolosluklardan alınabilirken Almanya vizesi için konsolosluk birebir başvuruları kabul etmemektedir. Bu nedenle Almanya için vizenizi vize merkezleri ya da akredite turizm ve seyahat acentelerinden başvuru yaparak almanız gerekir. Başvuru yaptığınız merkez size Almanya vizesi için gerekli evrakları liste halinde sunar. Tüm evraklarınızı sırası ile tamamladığınızda sizin adınıza başvurunuzu iletir. Evraklarınız incelendiğinde uygun görülürse vizeniz kısa sürede çıkartılır. Firmamız vize merkezi olarak tüm vize işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirir. Yaşanan herhangi bir problemde sorunun kısa sürede çözülmesini sağlar. Almanya vizesi için vizemerkezi.com internet sitemizden bize ulaşabilirsiniz.

Almanya Vizesi Nasıl Alınır?

Almanya vizesi için vize merkezine başvurunuz esnasında sizden istenen evrakları eksiksiz olarak hazırlamanız gerekir. Bu evrakların vize merkezi tarafından belirtilen şekilde ve sırasıyla hazırlanması uygun olur. Almanya vizesi için istenen belgeler şunlardır:

*Vize başvuru formu,

*Vize başvuru dilekçesi,

*Pasaport,

*İkametgâh belgesi,

*Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,

*Kimlik fotokopisi,

*vize ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu,

*Almanya seyahatiniz için konaklama rezervasyon belgesi,

*Seyahat sağlık sigortası,

*Kendi adınıza olan banka hesabınızın son üç aylık hesap ekstresi,

*Tapu ya da ruhsat gibi aidiyet bildiren evraklar,

*İş yerinden alınacak maaş bordrosu,

*Ev hanımı ya da öğrenci iseniz sponsor bilgileri istenir.

Tüm belgeleriniz tamamlandığında vize merkezi sizin için başvuru sürecini başlatır. Tüm süreci sizin adınıza takip eder. Herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik tespit edildiğinde sizi bilgilendirir ve yönlendirir. Vizeniz sonuçlandığında sizi arayarak vizenizi size sunar.

Almanya Vizesi Türleri

Almanya vizesi için öncelikle gidiş amacınıza uygun olan vize türünü bilmeniz gerekir. Ne için Almanya’ya gitmek istiyorsanız buna uygun vize türüne başvuru yaparsınız. Almanya vizesi türleri şunlardır:

Almanya kısa süreli vize türleri:

1)Almanya turist vizesi,

2)Öğrenim ve staj vizesi,

3)Almanya ziyaret vizesi(aile, akraba, arkadaş ziyareti gibi)

4)Ticaret, iş ve fuar ziyareti vizesi,

5)Konferansa katılım, spor ya da kültürel amaçlı ziyaret vizesi,

6)Almanya transit vize.

Almanya uzun süreli vize türleri:

1)Almanya çalışma vizesi,

2)Erasmus vizesi,

3)Aile birleşimi vizesi,

4)Burslu veya burssuz üniversite öğrencisi için eğitim vizesi,

5)Almanya’da Almanca öğrenimi vizesi,

6)Almanya’da iş arama vizesi,

7)Almanya’da gönüllü sosyal hizmetler vizesi,

8)Bilim adamları ve araştırmacılara özel vize,

9)Almanya’da staj vizesi,

10)Almanya’da iş kurmak isteyenler için vize.

Almanya Vizesi Hizmetlerimiz

Almanya vizesi için vize merkezi olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin yanındayız. Vize merkezi olarak 2001 yılından bu yana sektörde lider kuruluşlardan biriyiz. Vize işlemlerinde kişi ya da kurumların bürokratik engellere takılmadan vize alabilmelerini sağlıyoruz. Başvuru sonrası müşterilerimizle birebir ilgileniriz. Evrakların hazırlanması, vize dilekçesinin doldurulması, başvuru formunun tamamlanması gibi tüm süreçlerde yanınızda oluruz. Vizenizi kısa süre içerisinde alabilmeniz için profesyonel ekibimizle planlı çalışmalar yürütürüz. Almanya vizesinin sorunsuz bir şekilde alınabilmesi için gerekli tüm işlemleri titizlikle yaparız. Vize almak istediğinizde bizi aramanız yeterlidir. Almanya vizesi almak için vizemerkezi.com internet sitemizden bize ulaşabilirsiniz.