Altaş Grup'tan Yeni Bir Atılım: Teknoloji Destekli İkinci El Araç Platformu AL SAT TAKASLA

Altaş Otomotiv Şirketi Grup Başkanı Servet Altaş AL SAT TAKASLA adında teknoloji destekli ikinci el araç platformu oluşturma konusundaki kararlılığını açıkladı. Bu gelişme araç sahipliği deneyimini basit sorunsuz ve daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Al Sat Takasla: Altaş Grup Tarafından Kuruldu

AL SAT TAKASLA, ikinci el otomobil ve hafif ticari araç alım satım ve takas işlemlerine olanak sağlayan bir platform olarak, Altaş Grup tarafından kuruldu. Bu yeni girişim, kendi fiyatlandırma ve denetim teknolojilerini kullanarak araç sahipliğini herkes için erişilebilir ve uygun hale getirme amacındadır.

Al Sat Takasla: Çalışma Prensibi

AL SAT TAKASLA platformu, detaylı ekspertiz ekibi ile en doğru bilgileri sağlar ve kullanıcılarına güvenilir bir alım satım ve takas deneyimi sunar. Ekspertiz hizmeti ücretsiz olup, kullanıcılar ayrıca online ödeme ve takas işlemlerini de gerçekleştirebilmektedirler.

Al Sat Takasla’nın Hizmetleri ve Avantajları

AL SAT TAKASLA, alım-satım ve takas işlemlerine ek olarak servis hizmetleri ve genişletilmiş garanti gibi ek hizmetler sunmaktadır. Bu müşterilere kapsamlı ve uygun bir araç sahipliği çözümü sağlama amacını taşımaktadır. Araçlar için bir yıl garanti sunulmaktadır.

Al Sat Takasla’da Araç Teslimatı

AL SAT TAKASLA müşterilerine esneklik sunar ve araçları teslimat noktalarından alabilecekleri gibi kapıda teslim hizmeti de sunmaktadır.

Al Sat Takasla Showroom

Altaş Grup, AL SAT TAKASLA için bir showroom da oluşturdu. Müşteriler bu showroomu ziyaret ederek araçları yerinde inceleyebilirler.

Altaş Grup, bu yeni girişimiyle teknoloji destekli bir ikinci el araç platformunu hayata geçirerek sektördeki inovasyon ve müşteri memnuniyetine olan kararlılığını bir kez daha göstermiştir.