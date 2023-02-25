Altı defans oyuncusu ile güçlendirmek istiyor

Sarı lacivertlilerin yerli savunma oyuncusunun asıl ismi Adana Demirspor'u A Milli Takım'a gönderen Samet Akaydın. Ancak bu transfer sırasında Fenerbahçe beklenmedik bir rakiple karşılaştı: Beşiktaş Şenol Güneş stoper istiyor. Beşiktaş'ta Valerian'ın yerine İsmail'i alan Senor Güneş, defans oyuncuları Wellington ve Francisco Montero'yu kadroda düşünmüyor. Güneş'in takviyeye ihtiyacı var. Beşiktaş, cezada yabancı kotasını kullanmak istemiyor ve bu nedenle rotasını Adana Demirspol'e çeviriyor, milli takımda da forma giyen Samet Akaydyn Ding. Beşiktaş yönetiminin Adana Demirspor başkanı Murat Sancak ile görüşerek transfer koşulları hakkında betcup bilgi alacağı söylendi. Siyah Beyazlılar da fiyatların artması durumunda ticari tekliflerde bulunmayı düşünüyor. Transfer gerçekleşirse Tayyip Talha Sanuç ile Samet Akaydın, Adana Demirspor'un ardından Beşiktaş'ta birlikte forma giyecek.

Stopta sakatlık sorunu yaşayan Fenerbahçe'nin, TFF kurallarına uyan yerli ve yabancı 21 Yaş Altı defans oyuncusunu kadroya katmayı umduğu anlaşılıyor. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın, yöre halkının en ünlü ismi. Samet Akaydın'ın Beşiktaş ve Fenerbahçe isteği bana bir başka ismi, Tayyip Talha Sanuç'u hatırlattı. Yaz transfer döneminde her iki takım da oyuncunun peşine düştü ve Tayyip Talha Beşiktaş'la anlaştı. Tayyip Talha Sanucci'nin Beşiktaş'a 1.5 milyon avroya İstanbul biletini Fenerbahçe'nin satın aldığı bildirildi. İmza töreninde betcup giriş konuşan futbolcu, böyle bir şey olduğundan haberi olmadığını söyledi. Tayyip Talha Sanuç'un ardından Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bir diğer Adana Demirsporlu Samet Akaydın'a karşı oynanan transfer savaşını kimin kazanacağı belirsiz. Samet Akaydın (28) bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Fenerbahçe'de Ülker Şükrü Saracoğlu Stadı Spor Kompleksi'nin adının "Atatürk Stadyumu" olarak değiştirilmesi önerisi Beşiktaş'ta da benzer düşüncelere yol açtı. Stadın isim sponsoru Vodafone ile imzalanan sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte stadın adıyla yeni bir döneme girecek olan Beşiktaş'ın Atatürk Stadı'na adını vermesi de gündemde. Ancak benzer bir fikre sahip olan Fenerbahçe de bu konudaki anlaşmalara müdahil oldu. Genel Spor İdaresi "İsim Tesisleri Yönetmeliği"nin 7. maddesinde "İsim yasağı" bölümü bulunmaktadır. Buna aşağıdaki ifadeler dahildir.