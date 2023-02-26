Altyapı takımlarından oyuncu aldık

İlk kez bir Dünya Kupası böyle bir ara veriyor. Sadece takım için değil, taraftarlar için de. O zamanki koşullar göz önüne alındığında, bu karara saygı duyuyoruz. TFF, UEFA, FIFA karar verirse uymak zorundayız. Takımımız şu anda sezon dışı değil, sezon başı gibi bir dönemden geçiyor. Yazdan daha uzun hissettiriyor. Oyuncuları gereksiz yere aşırı yüklemek istemiyoruz. Eksik olanı tamamlıyoruz. Güç kaynağı değiştirilebilir ve uzun süre korunabilir. Bazıları kaybolabilir. Testler sırasında göreceğiz. Güç ve dayanıklılığı bir araya getirirsek çok şey katabiliriz. Ulusal riccobet yarışma sona erdi ve yarışma yakında başlayacak. Bu milli araların ardından dinlenmek isteyen oyuncular olacak. Her milli oyuncu dinlenmek ister. Yani parçalanma olacak. Bizim için bir avantaj var. Her gün konuşarak, anlatarak ve göstererek daha iyiye gidiyoruz. Önce duvar çökmeye başlar, çatlar. Oyuncuları tanımak ve kendinizi ifade etmek oldukça başarılı olacaktır. Bazı taktiksel değişiklikler olacak.

Konuşmak ve tartışmak susmaktan iyidir. Antalya'da buna benzer bir toplantı daha düzenleyeceğim. Yarından itibaren oyuncular çağrıldığında medya önünde konuşan 1 veya 2 oyuncu olacak. Eğitim de sorunlu. Bugünkü sabah antrenmanımız kuvvet antrenmanı ve saha antrenmanı. Bu sıradan bir antrenman değil. Test edilecek. Pazartesi günü her iki uygulamayı da yapmaya devam edebilirim. Medya zaman zaman geçebilir. Hepimiz oradayız. Aslında aynı işi yapıyoruz. Doğru bilgi verilirse, doğru şekilde çalışırız. Dünya Kupası'nda 4 oyuncumuz var. En azından grup aşamasında bizimle olmayacaklar. Haklarımız ve sorumluluklarımız bellidir. Bir riccobet giriş aile ortamı yaratmak için onu inşa etmeye çalıştık. Burada sıcak hava yaratabilirsek daha büyük sinerji olur. Gruplandırmaya müsamaha göstermiyoruz. Burada kimse durmayacak bile. Hep birlikte bu yükü hafifleteceğiz. BJK Nevzat Demir tesisi teknik direktörü Şenol Güneş başkanlığında yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarını konu aldı. Antrenman spor salonunda başlar ve ısınma, denge ve kuvvet antrenmanı ile devam eder. Yarış sonrası minyatür kale antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale yarışıyla sona erdi. Beşiktaş bugün saat 17.00'de hazırlıklarına devam ederek medyaya iş yeri açacak.