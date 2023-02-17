Altyapıda şu anda katılımcı yok

Ben Beşiktaş altyapısında yetişmiş bir insanım. Çocukların altyapıdan neler beklediklerini, neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini çok iyi biliyorum. Sezon başında 7-8 oyuncumuzu kampa götürdüm. Artık Emre'miz var. Çok iyi bir oyuncu olacak. 1 yıl sonra daha iyi olacak, henüz 16 yaşında. Daha önce Özkan'ı da almıştık. Oyuncu dışarı çıktığı sürece. Tabii ki. Altyapıda iyi bir organizasyon var. Onlar iyi bir iş yapıyor. Bize yardım etmeye çalışıyorlar. Oyunculara da ihtiyacımız var. Ancak şu anda doğrudan oynayabileceğimiz bir arkadaşımız yok. " Milli takım ne zaman teknik direktör değiştirse bir ara Rıza Çalımbay adı çıkıyor sonra olmuyor. Şimdi orada çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var; Kun Tz... ama bunu hep söylüyorum. Milli takımda yalnız kalmalıyız. Tabii yabancı arkadaşlarımız da kulüpte çalışmak zorunda ama milli takımın atmosferi ayrı bir konu. Bu kazağı giydiğimizde kendimizi casinosezar tamamen farklı hissettik. Artık ulusal savaşın yanı sıra Avrupa savaşını da yürütüyormuşuz gibi hissediyoruz. Yerel arkadaşların daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Yetişen çok önemli bir nesil var. Yine söylüyorum, yabancı öğretmenlere karşı bir şeyim yok. Futbol kariyerim boyunca hep yabancı hocalarla çalıştım ama milli takımda durum farklı. ”

Hele bir medya dostu... Elbet bir gün yüz yüze görüşeceğiz kendisiyle. '2 günde maç oynamak zor' dedim. Adam ayağa kalktı ve televizyondan bir cümle ile "Rıza'nın babası gece gündüz çalışıyor, o yüzden gün aşırı maç için ağlamasın" dedi. Babam casinosezar giriş vuracağını sandı. Çok utanç verici. Hiçbir mazeret üretmiyoruz. Başarısızlık varsa o da bahanedir. Ancak, bu hedefe ulaşmak için bir takımın takım lideri olmasının zorluğunu anlatıyoruz. Oyuncularımın çok çalışmasından ve çok çalışmasından bahsediyorum. " Avrupa gelirleri şu anda kulübü ileriye taşıyor. Son 16 aydayız. 3 takımı elersek finale ulaşabiliriz. Uzak bir hayal değil. Harika şeyler başarabiliriz. Devre arasında iyi takviyeler yapabilirsek Sivasspor'un adını Avrupa'da duyurmaya devam edeceğiz. iletmeye çalışıyoruz. Oyunculara bakıyoruz. Mesela grubumuzda beğendiğimiz takımlar var.