1 Mayıs etkinliklerle kutlandı

Künç Köprüsün’de toplanan sendika ve siyasi partilerin üyeleri, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak Pirinççi Caddesi’nden Yavuz Selim Meydanı’na kadar yürüdü. Gruptakiler polis tarafından oluşturulan arama noktasından meydana alındı. Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Bülent Erciyes’in yaptığı konuşmanın ardından alanı dolduranlar, davul zurna eşliğinde halay çektikten sonra dağıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Amasya’da etkinliklerle kutlandı.Künç Köprüsün’de toplanan sendika ve siyasi partilerin üyeleri, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak Pirinççi Caddesi’nden Yavuz Selim Meydanı’na kadar yürüdü. Gruptakiler...

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