AMASYA:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:58

Amasya Belediyesi ile OKA’dan çifte sözleşme

Amasya Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında ‘21. Yüzyılda Yavuz Selim Meydanı Düzenlemesi Projesi’ ile ‘Amasya Ferhat Tepesi Teleferik ve Doğal Yaşam Alanı Projesi’nin fizibilite çalışmasına ilişkin sözleşmeler...

Amasya Belediyesi ile OKA'dan çifte sözleşme
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Amasya Belediyesi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında ‘21. Yüzyılda Yavuz Selim Meydanı Düzenlemesi Projesi’ ile ‘Amasya Ferhat Tepesi Teleferik ve Doğal Yaşam Alanı Projesi’nin fizibilite çalışmasına ilişkin sözleşmeler imzalandı.

İmzalar Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen tarafından atıldı. Başkan Özdemir, turizm altyapısının desteklenmesi noktasında etkili desteklerini aldıklarını belirttiği OKA yetkililerine teşekkür ederek yeni projelerde turizmin daha da gelişeceğine inandığını söyledi.

Turizm altyapı programı kapsamında Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat’ta uygulanan 33 proje ile 40 milyon liralık yatırımın gerçekleştirileceğini belirten Mevlüt Özen de "İmzaladığımız bütün sözleşmeler bölgesel kalkınmaya yönelik sözleşmeler” diye konuştu.

Sözleşme programında bulunan AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek de projelerin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarından dolayı Özdemir ile Özen’i kutladı.
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