AMASYA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:03

Amasya’daki tarihi rötuş tamamlandı

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesinin hedeflendiği Amasya’da Yeşilırmak’ın güney cephe kenarında Ziyapaşa Bulvarı boyunca sıralanan konutlar karşılarındaki Yalıboyu Evlerinin görünümünü kazandı.Amasya Belediye Başkanı...

Amasya'daki tarihi rötuş tamamlandı
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UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesinin hedeflendiği Amasya’da Yeşilırmak’ın güney cephe kenarında Ziyapaşa Bulvarı boyunca sıralanan konutlar karşılarındaki Yalıboyu Evlerinin görünümünü kazandı.

Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, 50 binanın tarihi dokuya uygun şekilde rötuş yapılarak cephe iyileştirilme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli 1 milyon 700 bin lira bütçeli ‘Yalı Boyu Evlerinin Karşıdaki Yansıması Projesi’ adlı projenin devamı olarak tek tip tabelaların asılmaya başlandığına değinen Başkan Özdemir, “Amasya bir turizm, kültür, tarih ve cazibe merkezidir. Cephelerinin güzel görünmesi kentin imajını doğrudan etkiliyor. Çünkü kent, estetiği ile ön plana çıkar. Bu açıdan şehrin aynası sayılan Yeşilırmak ve yalı boyunda dış cephe çalışmalarımız bitirilmiştir” dedi.

Şehrin marka kent olma yolunda başarı çizgisinin giderek arttığına değinen Özdemir, “Amacımız şehrimizin en işlek caddesinde bulunan atıl durumda olan binaların turizme kazandırarak işletmelerin kapasitesini ve sayısını yükseltmektir” diye konuştu.
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