Amasya’nın yöresel yemekleri yarıştı

Şehzadeler şehri Amasya’da kadınlar yöresel yemeklerden yapıp birbirleriyle yarıştı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan aşçı yardımcısı kursunu tamamlayan 30 kursiyer kadın 7 daldaki yöresel tatlar, yöresel lezzetler yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi. Bamyada Hüsniye Aman, su böreğinde Saadet Kişioğlu, baklalı dolmada Aysun Şimşek, keşkekte Rasime Öztürk, çörekte Sevtap Asarkaya, toyga çorbasında Yeter Kişioğlu, tırtıl baklavada Özge Işık birinci seçildi.

Birincilere ödüllerini veren Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Biz Amasya olarak kültürümüzü tanıtmak ve mümkün olduğunca fazla insana ulaştırmak istiyoruz. Mutfağımızda kültürümüzün en önemli unsurlarından bir tanesi. Amasya’da çok köklü bir mutfak kültürü var. Bunun yaşatılması için bu tarz projelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Şehre gelen turist sayısında 1 milyon hedeflerinin olduğuna değinen Varol, “Ziyaretçi sayımızı daha da ileri seviyelere taşımak amacıyla zengin mutfağımızı da kültür turizmimizin içerisine dahil etmek istiyoruz” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de Büyük Amasya Oteli’nde düzenlenen yarışmaya katılan kursiyerleri kutladı.