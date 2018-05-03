ATSO Başkanı Kırlangıç: 'Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanındayız”

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, “Amasya iş dünyası olarak bundan sonraki süreçte Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanındayız, destekçisiyiz” dedi.Oda meclis üyeleri ile birlikte...

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, “Amasya iş dünyası olarak bundan sonraki süreçte Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanındayız, destekçisiyiz” dedi.

Oda meclis üyeleri ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret eden Murat Kırlangıç, “Başkanımızın Türk iş dünyasının birlik ve beraberliğini devam ettireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Kırlangıç, ilde sürdürdükleri proje ve çalışmalara ilişkin Hisarcıklıoğlu’na bilgi verdi.